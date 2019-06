Nach 18 Jahren Profifußball: Fernando Torres kündigt sein Karriereende an

Spaniens Ex-Nationalspieler Fernando Torres hat am Freitagmorgen angekündigt, dass er kommenden Sonntag sein Karriereende offiziell bekanntgeben wird.

"Ich muss etwas sehr Wichtiges verkünden: Nach 18 aufregenden Jahren ist es für mich an der Zeit, meine Karriere zu beenden. Am Sonntag, den 23. Juni, werde ich um 10 Uhr japanischer Zeit eine Pressekonferenz geben und alle Einzelheiten erklären. Bis dann", schrieb der Spanier auf Twitter.

Der mittlerweile 35-Jährige steht derzeit beim japanischen Klub Sagan Tosu unter Vertrag, nachdem er im Jahr 2018 ablösefrei in Richtung Asien verlassen hatte. Sein Kontrakt in Tosu läuft noch bis 2020, so wie es aussieht wird er seine Schuhe aber schon früher an den Nagel hängen.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in , I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu