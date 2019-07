Galatasaray: Fernando wechselt zum FC Sevilla

Mittelfeldspieler Fernando wechselt für eine Ablöse in Höhe von 4,5 Millionen Euro vom türkischen Meister zum spanischen Erstligisten . Das gaben beide Klubs am Freitagnachmittag offiziell bekannt.

Fernando erhält bei Sevilla einen Dreijahresvertrag bis 2022. Der 31-jährige Brasilianer war 2017 für sechs Millionen Euro von nach Istanbul gewechselt.

Insgesamt bestritt Fernando für Gala 58 Pflichtspiele (vier Tore) und gewann zweimal den türkischen Meistertitel sowie einmal den türkischen Pokal.

Thank you for everything Fernando!



Best of luck in @SevillaFC_ENG! pic.twitter.com/o39lLN8PGw