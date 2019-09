Ferland Mendy verrät: "Hatte die Chance, zu PSG zu gehen"

Vor zwei Jahren wechselte Ferland Mendy zu Olympique Lyon. Nun verriet der Verteidiger, dass er stattdessen auch zu PSG hätte gehen können.

Verteidiger Ferland Mendy von hat verraten, dass er vor zwei Jahren zu hätte wechseln können. Stattdessen entschied sich der Franzose damals für ein Engagement bei .

"Damals hatte ich die Chance, zu PSG zu gehen", erklärte Mendy im Gespräch mit Canal+. Er schob nach: "Aber die Wahrheit ist, ich war nicht wirklich daran interessiert. Ich hatte Lyon zu diesem Zeitpunkt bereits zugesagt und vorher schon für Paris in der Jugend gespielt."

Mendy vor Rückkehr nach Paris: Das wird ein besonderes Spiel"

Am Mittwoch trifft der gebürtige Pariser in seiner Heimatstadt mit den Königlichen auf PSG. "Ich stamme aus Paris und meine Familie wird am Mittwoch beim Spiel anwesend sein. Das wird ein besonderes Spiel."

Mendy war im Sommer dieses Jahres für 48 Millionen Euro Ablöse von OL nach Madrid gewechselt. Bislang kam er einmal in der spanischen Liga über 90 Minuten zum Einsatz.