Ferencvaros Budapest gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

Fünfter Spieltag in der Champions League: Barcelona ist zu Gast bei Ferencvaros. Goal erklärt, wo die Partie live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

In der Gruppenphase der empfängt Ferencvaros den . Die Partie wird um 21 Uhr in Budapest angepfiffen.

In der Gruppe G ist schon fast alles klar. Barca und Juve haben das Achtelfinalticket bereits gelöst, für Ferencvaros und geht es noch um die Qualifikation zur . Beide Teams haben einen Punkt auf dem Konto. Gegen Lionel Messi und Co wird es aus Sicht der Hausherren heute sicherlich schwer, dieses Konto weiter zu füllen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Ferencvaros Budapest gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Ferencvaros Budapest gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Champions League

: Champions League Datum : Mittwoch, 2. Dezember 2020

: Mittwoch, 2. Dezember 2020 Uhrzeit: 21 Uhr

In dieser Saison wird jedes Spiel der Königsklasse live und in voller Länge übertragen! Möglich machen das der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Die Rechte sind wie folgt bei den beiden Sendern aufgeteilt: Sky hat das Erstwahlrecht für die beiden Top-Spiele mit deutscher Beteiligung, alle anderen Spiele werden bei DAZN als Einzelspiel oder bei Sky in der Konferenz laufen.

Ferencvaros Budapest gegen FC Barcelona heute live im LIVE-STREAM

Budapest gegen Barcelona wird es heute live und über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen geben. Das Portal wird um 20.45 Uhr online gehen. Um den Stream genießen zu können, solltet Ihr über eine stabile Internetverbindung verfügen. Wer neu bei DAZN ist, der kann die Champions League kostenlos sehen, denn der Streamingdienst schenkt Euch den ersten Monat des Abonnements gratis. Die Übertragung wird in und Österreich empfangbar sein, über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream.

Ferencvaros Budapest gegen FC Barcelona heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Der Streamingdienst DAZN wird das Spiel auf der DAZN-App zeigen. Die App gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store und sie ist für diverse Endgeräte kompatibel.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Ferencvaros Budapest gegen FC Barcelona heute live im TV

Der Pay-TV-Sender wird Budapest gegen Barcelona heute in der Champions-League-Konferenz zeigen. Zusammen mit den anderen Spielen zu dieser Zeit werdet Ihr also keine Tore der Partie bei Sky verpassen. Wer sich für die Angebote des Bezahlfernsehers interessiert, dem haben wir hier die Webseite von Sky verlinkt.

Ferencvaros Budapest gegen FC Barcelona heute live im LIVE-STREAM

Sky wird die Konferenz auch im LIVE-STREAM über Sky Go und Sky Ticket übertragen. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download. Sky Go steht jedem Kunden von Sky zur Verfügung, Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die keinen Receiver des Bezahlsenders besitzen.

Ferencvaros Budapest gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Ferencvaros Budapest gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Wer eine Ergänzung zur DAZN-Übertragung benötigt, sprich, sich für Statistiken zum Spiel und für die Ergebnisse der anderen Partien interessiert, der kann dies über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal machen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Spiel.

Ferencvaros Budapest gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann solltet Ihr Euch zumindest die Tore der Partie in den Highlights von DAZN anschauen!

Auf DAZN gibt es jeden Tag spannenden Live-Sport zu bestaunen, wie zum Beispiel die Champions League und die Europa League, , La Liga, und . Aber auch andere Sportarten werden gestreamt: American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Ferencvaros Budapest gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Budapest bisher 1 Spiel (wettbewerbsübergreifend) Barcelona 0 Siege 1 0 Remis 0 1 Tore 5 28,6 Mio. Euro Marktwert 885,2 Mio. Euro Tokmac Chol Nguen (2,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Lionel Messi (100 Mio. Euro)

Ferencvaros Budapest gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick