Am abschließenden 6. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase trifft Bayer Leverkusen in Gruppe G auf das Team von Ferencvaros Budapest. Anstoß der Begegnung ist am Donnerstag, 9. Dezember 2021, um 21 Uhr in der Groupama Arena. Wie Ihr das Kräftemessen im FREE-TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt, welcher Anbieter das Spiel überträgt und wo im Anschluss die Highlights zu finden sind, erfahrt Ihr in den nachfolgenden Abschnitten.

Für Bayer Leverkusen läuft die aktuelle Europa-League-Saison äußerst zufriedenstellend. Bereits nach fünf absolvierten Partien ist den Rheinländern der erste Platz in ihrer Gruppe nicht mehr zu nehmen, lediglich gegen Real Betis gelang im Hinspiel kein Sieg. Mit 14 erzielten Toren stellt die Werkself zudem den zweitbesten Angriff des Wettbewerbs, lediglich Olympique Lyon traf noch häufiger.

Ganz anders steht es um den kommenden Gegner aus Ungarn. Das Team des ehemaligen Köln- und Dortmund-Trainers Peter Stöger rangiert abgeschlagen auf dem vierten Platz der Gruppe G und hat keine Chancen mehr auf das Weiterkommen. Die Magyaren warten noch immer auf ihren ersten Punktgewinn der laufenden Europa-League-Saison und dürften vornehmlich darum bemüht sein, ihren Fans eine ansprechende Leistung zum Abschied aus der EL zu bieten.

Ob Bayer 04 am Ende die Oberhand behält und ohne Niederlage durch die Gruppenphase marschiert oder ob Stöger und Co. doch noch ihre ersten Zähler sammeln, entscheidet sich am Donnerstag ab 21 Uhr. Wie Ihr live im TV oder im LIVE-STREAM dabei sein könnt, fasst GOAL für Euch zusammen.

Ferencvaros Budapest vs. Bayer Leverkusen: Die Europa-League-Partie in der Übersicht

Begegnung: Ferencvaros Budapest vs. Bayer Leverkusen

Wettbewerb: Europa League, 6. Spieltag

Anpfiff: 9. Dezember 2021, 21 Uhr

Austragungsort: Groupama Arena, Budapest (Ungarn)

Ferencvaros Budapest vs. Bayer Leverkusen: Läuft die Europa League im Free-TV?

Noch vor einigen Jahren liefen internationale Partien mit deutscher Beteiligung regelmäßig im Free-TV, mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Durch die Übernahme der TV-Rechte durch private Streamingdienste sind in den meisten Fällen kostenpflichtige Abonnements notwendig, um live und in voller Länge dabei zu sein.

Das gilt auch für die Partie von Bayer Leverkusen bei Ferencvaros Budapest. Um die Elf von Gerardo Seoane im LIVE-STREAM vor dem Bildschirm zu verfolgen, kommt Ihr um ein Abo nicht herum, da sich der Free-TV-Sender RTL Nitro für die Übertragung der Europa-Conference-League-Partie von Union Berlin gegen Slavia Prag entschieden hat.

Ferencvaros Budapest vs. Bayer Leverkusen: Läuft die Europa League im LIVE-STREAM auf Sky oder DAZN?

Der Leverkusener Youngster Florian Wirtz begeistert zurzeit die Bundesliga und ist mit sechs Scorerpunkten auch einer der Garanten für die bislang so erfolgreiche Europa-League-Saison der Leverkusener.

Um die Qualitäten des 18-Jährigen auch gegen Ferencvaros zu bestaunen, müsst Ihr Euch auf jeden Fall ein kostenpflichtiges Abonnement bei RTL+, ehemals TV Now, zulegen. Anders als die meisten anderen Wettbewerbe wird die EL nämlich nicht auf DAZN oder Sky, sondern beim Streamingdienst der RTL-Gruppe übertragen.

Ferencvaros Budapest vs. Bayer Leverkusen: Die Europa League im LIVE-STREAM auf RTL+

Seit dem Beginn der Saison 2021/22 laufen die Spiele der Europa League nicht mehr bei DAZN, sondern bei RTL. Ausgewählte Partien werden im Free-TV übertragen, das Duell der Leverkusener mit den Magyaren gibt es allerdings nur auf RTL+.

Der Weg zum Abonnement und den jeweiligen LIVE-STREAMS ist denkbar einfach. Wollt Ihr das Angebot zunächst nur austesten, solltet Ihr Euch für den Gratismonat entscheiden. Im Anschluss habt Ihr die Wahl zwischen dem Premium-Paket für 4.99 Euro pro Monat oder dem Premium-Duo-Paket für 7.99 Euro pro Monat. Beide sind monatlich kündbar, es gibt jedoch zwei Unterschiede.

Zweiteres ist werbefrei und ermöglicht Euch den parallelen Abruf desselben LIVE-STREAMS über zwei Geräte. Ob Ihr letztendlich via App, Browser oder Smart-TV schaut, ist komplett Euch überlassen - eine stabile Internetverbindung ist in jedem Fall notwendig.

Ferencvaros Budapest vs. Bayer Leverkusen: Die Übertragung der EL-Partie auf RTL+ in der Übersicht

Begegnung Ferencvaros Budapest vs. Bayer Leverkusen Wettbewerb Europa League, 6. Spieltag Start der Übertragung 9. Dezember, 20.30 Uhr Free-TV - LIVE-STREAM RTL+ (ehemals TV Now) LIVE-TICKER Goal

Ferencvaros Budapest vs. Bayer Leverkusen: Infos zu Highlights der Europa League und dem LIVE-TICKER

Solltet Ihr die Begegnung nicht live und in voller Länge sehen können, wollt aber die wichtigsten Szenen im Anschluss sehen, greift auf die Zusammenfassungen zurück. Diese könnt Ihr im Web auf tvnow.de abrufen oder findet sie alternativ auf dem YouTube-Kanal von RTL Sport. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zeigt RTL ab 0.30 Uhr zudem eine Highlight-Show der Europa-League-Spiele, auf RTL Nitro läuft diese bereits um 22.55 Uhr.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, legen wir Euch unseren LIVE-TICKER von GOAL zur Begegnung Bayer 04 gegen Ferencvaros ans Herz. Dort informieren wir über die wichtigsten Szenen und Ihr verpasst keine nennenswerten Aktionen wie Tore, Großchancen oder Rote Karten.

Ferencvaros Budapest vs. Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

Sobald Leverkusen-Coach Gerardo Seoane und sein Gegenüber ihre Startelf bekanntgegeben haben, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle für Euch.