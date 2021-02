Fenerbahce: Über 400.000 Euro für Özil-Avatar

Auf dem Platz kommt Mesut Özil nach seinem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul so langsam wieder ins Rollen, im Netz ist ihm jetzt ein echter Hit geglückt. Der Weltmeister von 2014 hat als erster Sportler ein eigenes "3D Genie" erstellt und mit dieser digitalen Spielfigur in Rekordzeit mehr als 400.000 Euro auch für einen guten Zweck eingesammelt.

Excited for tonight to launch my first @genies Moment (ft. @bosslogi ) to commemorate this incredible time in my life. Will be on https://t.co/o6JEkQJnoc at 7pm ET / 1am CET Monday ⚡⚡⚡ pic.twitter.com/5tAgv45FgY