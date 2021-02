Fenerbahce: Darum trägt Mesut Özil die Rückennummer 67

Mesut Özil kickt künftig für den Istanbuler Traditionsklub Fenerbahce. Doch was hat es mit seiner Rückennummer 67 auf sich? Goal klärt auf.

"Ein Traum wird wahr", sagte Mittelfeldspieler Mesut Özil (32) über seinen Transfer zum türkischen Erstligisten Fenerbahce. Der Weltmeister von 2014 wechselte vom FC Arsenal nach Istanbul, um dort künftig seine Schuhe zu schnüren.

In der Türkei wird Özil ab sofort mit einer ganz besonderen Rückennummer auf dem Platz zu sehen sein. Der 32-Jährige wird nämlich die 67 tragen. Doch was hat es damit auf sich?

Goal erklärt in diesem Artikel, wie diese doch kuriose Rückennummer zu Stande kam und warum sich Mesut Özil gerade für diese Zahl entschieden hat.

Fenerbahce: Mesut Özil kam ablösefrei vom FC Arsenal

Transferzeitpunkt Saison 2020/21, 25. Januar 2021 Ablösesumme - Abgebender Verein FC Arsenal Restliche Vertragslaufzeit bei abgebendem Verein Sommer 2021 Marktwert zum Zeitpunkt des Wechsels 5 Millionen Euro (transfermarkt.de) Alter zum Zeitpunkt des Wechsels 32 Jahre, 3 Monate, 10 Tage

Der 1,80-Meter große Linksfuß hat in Istanbul einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Zudem erhält Arsenal abhängig von sportlichen Erfolgen maximal 1,75 Millionen Euro von Fenerbahce Istanbul (Quelle: transfermarkt.de).

Fenerbahce: Darum trägt Mesut Özil die Rückennummer 67

Nun werfen wir einen Blick auf sein Trikot in Istanbul. Während Mesut Özil bei seinen vergangenen Stationen noch normale beziehungsweise gewöhnliche Trikotnummern wählte, hat sein Wechsel in die Türkei mit der Rückennummer 67 eine ganz besondere Bedeutung.

Denn die Zahl hat für Özil mit seiner Herkunft zu tun. Die Ziffer steht für die Provinz Zonguldak am Schwarzen Meer, aus der einst Özils Eltern nach Deutschland auswanderten. Dort beginnt die Postleitzahl mit 67. Damit gedenkt Özil mit seiner neuen Rückennummer seinen Wurzeln, für die er die '10', die er zuvor beim FC Arsenal und auch bei Real Madrid getragen hatte, gerne opferte.

6️⃣7️⃣ ❤ — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 17, 2021

Aktuell trägt bei Fenerbahce Angreifer Mbwana Samatta die '10' - und wird diese auch behalten.

Fenerbahce: Diese Rückennummern trug Mesut Özil in seiner Karriere

Spielzeiten Verein Rückennummer 2006/07 bis 2007/08 FC Schalke 04 17 2007/08 bis 2010/11 SV Werder Bremen 11 2010/11 Real Madrid 23 2011/12 bis 2013/14 Real Madrid 10 2013/14 bis 2017/18 FC Arsenal 11 2018/19 bis 2020/21 FC Arsenal 10 seit 2020/21 Fenerbahce 67

Fenerbahce: Was verdient Mesut Özil bei seinem neuen Arbeitgeber?

Fenerbahce gab kurz nach dem offiziellen Bekanntwerden des Transfers von Mesut Özil weitere Details zu seinem Vertrag bekannt. Wie aus einem offiziellen Statement hervorging, wird Özil für die Rückrunde der Saison 2020/21 kein Gehalt erhalten - er spielt für den Rest der Saison damit also quasi gratis für den Traditionsverein.

Ab kommender Saison erhält Özil bei Fenerbahce dann ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro, womit er bis Vertragsende auf insgesamt neun Millionen Euro kommt. Zudem gab es für Özil eine Unterschriftsprämie von 550.000 Euro.

Fenerbahce: Wann debütiert Mesut Özil?

Der frühere Nationalspieler Mesut Özil steht vor seinem Debüt für den türkischen Spitzenklub Fenerbahce. Özil gehört im Auswärtsspiel des Istanbuler Klubs bei Hatayspor im südtürkischen Antakya am Dienstag (14.00 Uhr) erstmals dem Aufgebot an. Er sitzt zunächst auf der Bank.

Fener hat nach dem Patzer von Stadtrivale Besiktas gegen Trabzonspor (1:2) am Sonntag die Tabellenführung übernommen. Aufsteiger Hatayspor ist Siebter. Sein letztes Pflichtspiel für die Gunners bestritt der 32-Jährige im Londoner Stadtderby gegen West Ham United am 7. März, als er das Siegtor vorbereitete. Es war zugleich das letzte Spiel vor der Corona-Pause in England. (SID)

Andererseits könnte Özil auch gegen Galatasaray am Wochenende debütieren. Die Erwartungen an den neuen Regisseur sind in jedem Fall riesig. "Über Mesuts Qualitäten müssen wir nicht groß reden", sagte der technische Direktor Erol Bulut, "für mich gehört er als Zehner zu den Top 10 der Welt. Und er hat einen guten Charakter."

Bild: Getty Images

Fenerbahce: Mesut Özil und seine bisherigen Transfers

2020/21: vom FC Arsenal zu Fenerbahce

2013/14: von Real Madrid zum FC Arsenal

2010/11: von Werder Bremen zu Real Madrid

2007/08: vom FC Schalke 04 zu Werder Bremen

2006/07: von Schalke 04 U19 zum FC Schalke 04

