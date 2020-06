Fenerbahce Istanbul: Max Kruse erklärt seine Kündigung

Max Kruse hat bei Fener gekündigt. Auslöser sind gemäß seiner Darstellung massive Gehaltsrückstände des Vereins.

Ex-Nationalspieler Max Kruse hat einen Tag nach seiner Kündigung beim türkischen Erstligisten Istanbul die Gründe für seine drastische Entscheidung genannt. In einem Instagrampost schilderte der Angreifer, dass Fener ihm mehrere Monatsgehälter schulde und dies ausschlaggebend gewesen sei.

Kruse, der lobende Worte für Land, Menschen und Fans fand, schrieb: "Ich sah mich bedauerlicherweise zu diesem Schritt gezwungen, weil mir der Club seit Februar 2020 nahezu mein vollständiges Gehalt nicht bezahlt hatte." Der Verein habe außerdem die daraus resultierenden Rückstande "zu einem erheblichen Teil" bis heute nicht ausgeglichen.

Max Kruse wechselte von zu Fenerbahce

"Ich habe in meiner Karriere niemals Verträge gebrochen und würde keine Kündigung aussprechen, wenn Fenerbahce sich an die vertraglich geregelten Abmachungen gehalten hätte", so der 32-Jährige weiter.

Mehr Teams

Fenerbahce hatte Kruses Kündigung bereits am Donnerstag bestätigt, sie als "unfair und unbegründet" bezeichnet und angekündigt, den Fall an seine Juristen weiterzureichen.

Kruse war im vergangenen Sommer ablösefrei von Werder Bremen nach Istanbul gewechselt und hatte dort ein bis 2022 datiertes Arbeitspapier unterzeichnet. Für Fener gelangen dem Angreifer in 23 Spielen sieben Tore und acht Assists.