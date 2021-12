Den Gruppensieg im Blick: Eintracht Frankfurt tritt am Donnerstag in der Europa League bei Fenerbahce Istanbul an. Anpfiff im Sükrü-Saracoglu-Stadion ist um 18.45 Uhr.

Elf Punkte aus den ersten fünf Spielen konnte die Eintracht holen - dabei blieb das Team von Oliver Glasner bisher ungeschlagen. Das soll sich auch am Donnerstag nicht ändern, schließlich will man auch als Tabellenerster aus der Gruppenphase gehen.

Für Fenerbahce ist die internationale Saison gelaufen. Aktuell ist der Hauptstadtklub aus Istanbul mit fünf Punkten Dritter in der Gruppe D. Währenddessen kann die Eintracht, welche aktuell zwei Punkte Vorsprung auf Olympiakos Piräus hat, mit einem Sieg den Gruppensieg eintüten.

Filip Kostic und Co. zu Gast bei Mesut Özil: Am Donnerstag geht es in der Europa League rund. GOAL erklärt, wie das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird!

Fenerbahce Istanbul vs. Eintracht Frankfurt LIVE: Die Champions League im Überblick

Begegnung Fenerbahce Istanbul vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Europa League | 6. Spieltag Datum Donnerstag | 9. Dezember 2021 Anpfiff 20.45 Uhr Ortszeit | 18.45 Uhr deutsche Zeit Ort Sükrü-Saracoglu-Stadion | Istanbul | Türkei Bilanz (Europa League) Zwei Unentschieden

Wer zeigt / überträgt Fenerbahce Istanbul vs. Eintracht Frankfurt LIVE? Die Europa League im TV

Gute Nachrichten für alle Fans der Eintracht, von Fenerbahce oder generell Fußballinteressierte: Die Europa League wird LIVE übertragen!

So weit, so gut, an dieser Stelle kommt allerdings bereits das nächste Problem: Welcher der zahlreichen Sender, die regelmäßig Fußball im TV oder LIVE-STREAM zeigen, ist am Donnerstag für das Eintracht-Spiel zuständig?

SGE vs. Fener: Wer zeigt die Europa League?

DAZN, Sky, Sport1, RTL, Eurosport, ARD, ZDF, MagentaSport, Sportdigital: Die Liste an Sendern, die Sport LIVE übertragen, ist in Deutschland wirklich lang und unübersichtlich - sehr zum Verdruss der Anhänger:innen.

Dafür sind wir aber da und bringen euch etwas früher in diesem Jahr die frohe Botschaft: RTL überträgt das Spiel zwischen Fenerbahce und Eintracht Frankfurt LIVE!

Eintracht Frankfurt in Istanbul: So überträgt RTL Fußball

Das Problem bei RTL: Der Privatsender finanziert sich vor allem durch Werbung und ist somit kostenlos zu empfangen - das bringt uns aber nichts! Hier ist genau erklärt, wie man RTL empfängt, für uns sind das aber überflüssige Informationen.

Die RTL Group hat sich in Deutschland zwar die Rechte an dem Spiel gesichert, überträgt dieses aber nur im LIVE-STREAM, also im Internet! Im linearen TV ist das Spiel also nicht zu sehen! So wird die Übertragung am Donnerstag ablaufen:

Wer überträgt / zeigt die Europa League LIVE?

Anpfiff: 18.45 Uhr

Plattform: RTL+

Konferenz: RTL+

Wer zeigt / überträgt Fenerbahce Istanbul vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

Das Spiel ist also nicht im TV, sondern im LIVE-STREAM zu sehen - sehr zum Ärger von zahlreichen Anhänger:innen. An dieser Stelle haben wir aber keine guten Neuigkeiten, um die Laune wieder zu heben - ganz im Gegenteil.

Obwohl RTL im Fernsehen kostenlos ist, ist das bei RTL+ nicht der Fall. RTL+ ist die Streamingplattform von allen RTL-Sendern, früher war diese auch unter dem Namen TVNOW bekannt.

RTL+ im Premium Abonnement: So seht ihr heute Eintracht Frankfurt bei Fenerbahce im LIVE-STREAM

Für die Europa League benötigt ihr das RTL+-Premium-Abonnement, und dieses ist nicht kostenlos. 4,99 Euro monatlich zahlt ihr an das Unternehmen, wobei ihr euch auch das Premium-Duo-Abonnement sichern könnt.

Dieses kostet 7,99 Euro pro Monat und lässt euch mit mehreren Geräten sowie ohne zusätzliche Werbung an allen RTL-Streams teilnehmen.

Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM: So teuer ist RTL und RTL+

RTL+ Premium: 3,99 Euro pro Monat | Ein Gerät | Ein Werbespot pro Stream

RTL+ Premium Duo: 7,99 Euro pro Monat | Zwei Geräte | Keine Werbung

Wer zeigt / überträgt Fenerbahce Istanbul vs. Eintracht Frankfurt? Die Aufstellungen der Europa League

