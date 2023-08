Fenerbahce statt Galatasaray! Fred wohl kurz vor Wechsel nach Istanbul

Auch Galatasaray war wohl an Fred dran. Den Brasilianer zieht es aber offenbar ausgerechnet zum größten Rivalen.

WAS IST PASSIERT? Mittelfeldspieler Fred steht wohl kurz vor einem Wechsel von Manchester United zu Fenerbahce. Wie Sky Sports berichtet nähern sich die beiden Klubs einer Einigung, der Brasilianer soll 15 Millionen Euro Ablöse kosten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neben Fenerbahce war wohl auch ausgerechnet der Istanbuler Stadtrivale Galatasaray an Fred interessiert. Gala kam in den Verhandlungen aber angeblich weder mit dem Spieler noch mit United auf einen Nenner.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Freds Vertrag bei United läuft 2024 aus, der 32-malige brasilianische Nationalspieler war 2018 von Shakhtar Donezk nach Manchester gewechselt.

Für die Red Devils absolvierte er insgesamt 213 Pflichtspiele, in denen ihm 14 Tore gelangen. Vergangene Saison war er 56-mal zum Einsatz gekommen.