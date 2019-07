Fenerbahce: Emre Belözoglu kommt fix von Basaksehir

Emre Belözoglu kehrt erneut zu Fenerbahce zurück. Der 38-Jährige spielte bereits von 2008 bis 2012 und von 2013 bis 2015 bei den Istanbulern.

verpflichtet den türkischen Nationalspieler Emre Belözoglu von . Das verkündete der Klub aus Istanbul am Dienstag auf seiner Vereinshomepage. Der 38-Jährige erhält bei den Türken einen Vertrag bis 2020.

Erst am Sonntag lief Emres Vertrag bei Basaksehir aus, weshalb er nun ablösefrei zu Fener kommt. In der abgelaufenen Spielzeit kam der zentrale Mittelfeldspieler auf ein Tor in 27 Pflichtspielen für die ehemalige Betriebsmannschaft der Istanbuler Stadtverwaltung.

E M R E B E L Ö Z O Ğ L U. © 5⃣



👉 https://t.co/DNw7MWz4xc pic.twitter.com/SgeKU7CT5G — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 2. Juli 2019

Emres Wechsel zu Fenerbahce ist für den Türken die zweite Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der Mittelfeldakteur spielte bereits zwischen 2008 und 2012 und von 2013 bis 2015 bei Fener. Während seinen zwei Perioden in Istanbul gewann er zwei türkische Meisterschaften und zweimal den türkischen Pokal.