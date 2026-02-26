Am heutigen Donnerstag (26. Februar) kommt es in der Europa League zum Duell zwischen Nottingham Forest und Fenerbahce. Um 21 Uhr wird das Playoff-Rückspiel im City Ground angepfiffen.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Fenerbahce bei Nottingham Forest live im TV und im Live Stream: Wer zeigt / überträgt die Europa League heute?

Die Übertragungsrechte an der Europa League liegen bei RTL. Der Free-TV-Sender wird heute um 18.30 Uhr mit VfB Stuttgart vs. Celtic Glasgow live gehen und ab 20.45 Uhr auch Nottingham Forest vs. Fenerbahce Istanbul ausstrahlen.

Online wird das Ganze über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ angeboten, hier könnt Ihr neben dem Einzelspiel auch eine Konferenzschaltung ansehen.

Themen der Woche: Was war bei Nottingham Forest und Fenerbahce Istanbul los?

Nottingham Forest hat das Hinspiel mit 3:0 gewonnen. Murillo, Igor Jesus und Gibbs-White haben die Treffer für die Engländer erzielt. Am vergangenen Wochenende musste Forest eine späte Niederlage gegen den FC Liverpool hinnehmen. Der Gegentreffer fiel erst in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Fenerbahce steckt aktuell in einer kleinen Krise. Nach dem 0:3 im Hinspiel folgte nur ein 1:1 in der türkischen Liga gegen Kasimpasa. Trainer Domenico Tedesco nahm seine Spieler in die Pflicht und fordert eine Leistungssteigerung im Spiel gegen Nottingham.

Nottingham Forest vs. Fenerbahce: Anstoßzeit

Europa League - Playoffs City Ground, Nottingham

Nottingham Forest vs. Fenerbahce: Aufstellungen

Nottingham Forest vs. Fenerbahce: Form

Nottingham Forest vs. Fenerbahce: Bilanz direkte Duelle

NFO Letztes Spiel FB 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Fenerbahce 0 - 3 Nottingham Forest 3 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Nottingham Forest vs. Fenerbahce: Die Tabellen

