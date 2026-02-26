Goal.com
Europa League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoFenerbahce
Fenerbahce bei Nottingham Forest live im TV und im Live Stream: Wer zeigt / überträgt die Europa League heute?

Fenerbahce ist heute im Playoff-Rückspiel der Europa League bei Nottingham Forest zu Gast. GOAL verrät Euch, wer die Partie LIVE im TV und STREAM zeigt.

Am heutigen Donnerstag (26. Februar) kommt es in der Europa League zum Duell zwischen Nottingham Forest und Fenerbahce. Um 21 Uhr wird das Playoff-Rückspiel im City Ground angepfiffen. 

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Fenerbahce bei Nottingham Forest live im TV und im Live Stream: Wer zeigt / überträgt die Europa League heute?

Die Übertragungsrechte an der Europa League liegen bei RTL. Der Free-TV-Sender wird heute um 18.30 Uhr mit VfB Stuttgart vs. Celtic Glasgow live gehen und ab 20.45 Uhr auch Nottingham Forest vs. Fenerbahce Istanbul ausstrahlen. 

Online wird das Ganze über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ angeboten, hier könnt Ihr neben dem Einzelspiel auch eine Konferenzschaltung ansehen. 

Themen der Woche: Was war bei Nottingham Forest und Fenerbahce Istanbul los?

Nottingham Forest hat das Hinspiel mit 3:0 gewonnen. Murillo, Igor Jesus und Gibbs-White haben die Treffer für die Engländer erzielt. Am vergangenen Wochenende musste Forest eine späte Niederlage gegen den FC Liverpool hinnehmen. Der Gegentreffer fiel erst in der siebten Minute der Nachspielzeit.
Fenerbahce steckt aktuell in einer kleinen Krise. Nach dem 0:3 im Hinspiel folgte nur ein 1:1 in der türkischen Liga gegen Kasimpasa. Trainer Domenico Tedesco nahm seine Spieler in die Pflicht und fordert eine Leistungssteigerung im Spiel gegen Nottingham.

Europa League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB

Nottingham Forest vs. Fenerbahce: Anstoßzeit

crest
Europa League - Playoffs
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest vs. Fenerbahce: Aufstellungen

Nottingham Forest vs Fenerbahce Voraussichtliche Aufstellungen

Nottingham ForestHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestFB
27
S. Ortega
5
Murillo
31
N. Milenkovic
3
N. Williams
34
O. Aina
8
E. Anderson
21
O. Hutchinson
6
Ibrahim Sangaré
7
C. Hudson-Odoi
10
M. Gibbs-White
19
I. Jesus
13
T. Cetin
67
Efe Üregen
14
Y. Demir
18
Mert Müldür
27
Nélson Semedo
21
M. Asensio
17
N'Golo Kanté
6
M. Guendouzi
9
K. Akturkoglu
45
D. Nene
26
S. Cherif

4-2-3-1

FBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Pereira

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Tedesco

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Nottingham Forest vs. Fenerbahce: Form

NFO
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Nottingham Forest vs. Fenerbahce: Bilanz direkte Duelle

NFO

Letztes Spiel

FB

1

Sieg

0

Unentschieden

0

Siege

3

Erzielte Tore

0
Spiele über 2,5 Tore
1/1
Beide Teams haben getroffen
0/1

Nottingham Forest vs. Fenerbahce: Die Tabellen

