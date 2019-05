AS-Rom-Stürmer Edin Dzeko zu Fenerbahce? Berater dementiert Wechsel-Gerücht

Roma-Torjäger Edin Dezko soll zu Verhandlungen in Istanbul weilen, sein Berater aber weiß davon nichts.

Stürmer Edin Dzeko vom italienischen Erstligisten wird wohl nicht zum Süper-Lig-Klub wechseln. Gegenüber sempreinter.com dementierte sein Berater Irfan Redzepagic ein entsprechendes Gerücht der türkischen Nachrichtenagentur DHA. Sie hatte gemeldet, der ehemalige Bundesligaprofi sei zu Transfergesprächen nach Istanbul gereist.

"Ich habe diese Berichte gehört und keine Ahnung, wo sie herkommen", so der Berater. Dzeko selbst postete bei Instagram ein Bild, das ihn tatsächlich in Istanbul zeigt.

Irfan Redzepagic allerdings behauptete, der Bosnier weile dort nicht zu Verhandlungen, sondern sei "im Urlaub".

Nach katastrophaler Saison: Fenerbahce will sich verstärken

Fenerbahce steht am Ende einer miserablen Saison, nur dank einer Siegesserie im Schlussspurt konnte man noch auf Rang sechs in der Tabelle klettern. Zwischenzeitlich verbrachte man gar mehrere Spieltage auf einem direkten Abstiegsplatz, bis vor wenigen Wochen war die Relegation nicht ausgeschlossen. Nun möchte sich der 19-fache türkische Meister verstärken, auch Werder Bremens Max Kruse wird mit einem Wechsel zu Fener in Verbindung gebracht.

Edin Dzeko steht derweil bei der Roma noch bis 2020 unter Vertrag. Über einen Wechsel des Stürmers wird seit geraumer Zeit spekuliert und immer wieder als mögliches Ziel genannt. In dieser Saison kommt der 33-Jährige auf 14 Tore und neun Vorlagen in 40 Pflichtspielen.