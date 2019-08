Fenerbahce-Angreifer Michael Frey beim 1. FC Nürnberg angekommen - Transfer steht kurz bevor

Der 1. FC Nürnberg verstärkt seine Offensive wohl weiter. Michael Frey von Fenerbahce wurde am Samstag schon in Franken gesichert.

Angreifer Michael Frey von steht ganz kurz vor einem Transfer zum . Die Bild-Zeitung lichtete den Offensivspieler am Samstag am Vereinsgelände des Zweitligisten ab.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Demnach steht die offizielle Verkündung des Transfers kurz bevor. Zudem bestätigte Nürnbergs Sportdirektor Robert Palikuca den sich anbahnenden Deal im Gespräch mit Haber Global (zitiert von Sporx): "Wir befinden uns wegen des Transfers von Michael Frey in Gesprächen mit Fenerbahce."

Schenkt man dem Bericht des türkischen Senders Glauben, dann kommt der 25-Jährige per Leihe nach . Der 1. FCN sichert sich wohl zudem eine Kaufoption.

1. FC Nürnberg: Frey der siebte Mittelstürmer

Beim in der letzten Saison abgestiegenen Klub aus dem Frankenland wäre Frey der bereits siebte (!) Mittelstürmer im Kader.

Im Sommer 2018 hatte Fener 2,64 Millionen Euro für Frey bezahlt, als man ihn vom in die holte. In der vergangenen Saison lief er in 14 Süper-Lig-Spielen auf und erzielte drei Treffer.