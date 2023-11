Felix Magath: "BVB über 90 Minuten besser" im Duell mit dem FC Bayern

Meistertrainer Felix Magath überrascht mit seiner Analyse des Bundesliga-Topspiels zwischen dem BVB und dem FC Bayern.

WAS IST PASSIERT? Ex-Bayern-Trainer Felix Magath hat mit seiner Analyse des Klassikers zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (0:4) überrascht.

WAS WURDE GESAGT? "Aus meiner Sicht hat der BVB über die 90 Minuten besser gespielt, aber die Tore haben die Bayern gemacht", erklärte er bei Sky seine Sichtweise.

Und er legte nach: "Dass der FC Bayern dominiert hätte, wie es das Ergebnis ausdrückt, so war es nicht", sagte Magath, der selbst mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München Meister geworden war.

"Wenn man das Spiel Revue passieren lässt, dann stand es nach acht Minuten und 20 Sekunden 2:0 - und dann passierte, salopp gesagt, eine Stunde gar nichts", meinte Magath.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FC Bayern München hatte das Top-Spiel in Dortmund klar für sich entschieden und dem BVB die erste Saisonniederlage in der Bundesliga zugefügt. Bereits nach neun Minuten führten die Gäste in Dortmund mit 2:0 und ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen.