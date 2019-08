Magath: "Bayern immer noch zu stark für die Bundesliga"

Felix Magath würde zwar aus einen bestimmten Grund dem BVB den Titel wünschen, sieht die Bayern in der Bundesliga aber immer noch vorne.

Der frühere Meistertrainer Felix Magath sieht seinen Ex-Klub trotz aller Probleme immer noch als die unangefochtene Nummer eins der an.

"Am Ende wird der FC Bayern München seinen Titel erneut verteidigen, egal wie die Mannschaften in die Saison starten und die Liga beginnt", schrieb der 66-Jährige in seiner Facebook-Kolumne: "Die Bayern sind in Gesamtheit immer noch zu stark für die Bundesliga, trotz einer nicht optimal verlaufenen Transferperiode."

Magath: BVB-Neuzugänge müssen sich beweisen

Den Herausforderer BVB betrachtet Magath mit Skepsis: " hat im Transferfenster einiges geleistet, aber die neuen Spieler müssen erst einmal den Beweis antreten, dass sie unter den aktuellen Gegebenheiten wirklich Verstärkungen sind und den BVB zum Titel führen können", schrieb Magath.

"Ich würde mich freuen, wenn die Dortmunder es schaffen, um die Eintönigkeit aus dem deutschen Titelkampf zu bekommen. Aber noch sehe ich die Bayern vorn."