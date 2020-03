Felipe Melo: Habe Radamel Falcao zu Galatasaray-Wechsel geraten

Vor seinem Wechsel zu Galatasaray holte sich Radamel Falcao den Rat eines ehemaligen Spielers der Löwen ein. Felipe Melo riet ihm zu dem Transfer.

Der brasilianische Mittelfeldspieler Felipe Melo, von 2011 bis 2015 selbst für aktiv, hat Angreifer Radamel Falcao zum Wechsel an den Bosporus geraten.

"Vor seinem Wechsel habe ich mit Falcao gesprochen und seine Fragen beantwortet", verriet der 36-Jährige im Gespräch mit beIN SPORT . "Ich habe ihm gesagt, er kann ohne Bedenken zu Galatasaray wechseln."

Galatasaray: Falcao mit neun Toren in 14 Spielen

Sein Ex-Klub habe mit dem Kolumbianer einen guten Fang gemacht, ergänzte Melo. "Auch wenn er vielleicht nicht mehr in der Form seiner Zeit in Porto oder bei ist, hat Falcao das richtige Gespür für Tore und kann viele Treffer erzielen, wenn das Team ihn richtig füttert", so Melo.

Der 34-jährige Falcao wechselte im vergangenen Sommer aus Monaco nach Istanbul. In 14 Ligaspielen gelangen ihm neun Tore.