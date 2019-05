FCK (1.FC Kaiserslautern) vs. SV Meppen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - so wird die 3. Liga übertragen

Letzter Spieltag in der 3. Liga und der 1. FC Kaiserslautern empfängt den SV Meppen. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel sehen könnt.

Zum letzten Mal in der Saison 2018/19 rollt heute der Ball in der . Mit einem Sieg kann der SV Meppen noch am Traditionsverein vorbeiziehen. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 13.30 Uhr.

Der FCK (1. FC Kaiserslautern) bestreitet damit allerdings nicht sein letztes Spiel in dieser Spielzeit. Vor wenigen Tagen wurde nämlich bekannt, dass der FC Bayern München am 27. Mai zum "Retterspiel" an den Betzenberg kommt. Die Einnahmen sollen vollständig dem finanziell angeschlagenen Klub aus Kaiserslautern zugutekommen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel zwischen dem FCK und SV Meppen im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Sobald die Aufstellungen bekannt sind, lest Ihr sie hier.

FCK (1. FC Kaiserslautern) vs. SV Meppen: Die Daten zum Match

Duell 1. FC Kaiserslautern vs. SV Meppen Datum Sa., 18. Mai 2019 | 13.30 Uhr Ort Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern Zuschauer 47.500 Plätze

FCK (1. FC Kaiserslautern) vs. SV Meppen: Läuft die Partie heute im TV?

Beim Spiel der beiden Klubs geht es heute lediglich um eine bessere Position im Tabellenmittelfeld, Auf- und Abstieg sind kein Thema mehr. Dennoch ist klar, dass Fans der beiden Vereine das letzte Saisonspiel Ihres Teams nicht verpassen wollen. In diesem Abschnitt erklären wir Euch, wo Ihr das Spiel empfangen könnt.

Läuft FCK gegen SV Meppen heute im Free-TV?

Die ein oder andere Partie der 3. Liga wurde in dieser Saison auf den regionalen öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Das heutige Spiel zwischen dem FCK und Meppen ist jedoch keines davon. Die Partie kommt nicht im Free-TV.

Wird FCK vs. Meppen im Pay-TV übertragen?

Für Kaiserslautern-Fans und Meppen-Anhänger, die heute nicht vor Ort im Fritz-Walter-Stadion dabei sind, gibt es dennoch eine Möglichkeit, ihre Teams live im TV zu verfolgen. Das Spiel läuft im Pay-TV beim Telekom-Anbieter MagentaTV.

Die Übertragung auf dem Kanal MagentaSport startet um 13.15 Uhr und somit 15 Minuten vor Anpfiff. Begleiten werden das Geschehen Kommentator Martin Piller und Moderator Stefan Fuckert. Auch eine Spieltagskonferenz mit einem Zusammenschnitt aller Spiele des Spieltags ist verfügbar.

Um das Angebot nutzen zu können, muss man jedoch Kunde bei der Telekom sein. Kunden, die den Tarif EntertainTV (gekoppelt mit einem Internet- und Festnetzanschluss) gebucht haben, schauen alle Übertragungen der 3. Liga inklusive.

Mobilfunkkunden oder Festnetzkunden mit Privatkunden-Laufzeitvertrag und inklusive einer Internet-Flatrate können das Angebot sechs Monate gratis abrufen, danach werden 9,95 Euro monatlich fällig.

Doch auch wer kein Telekom-Kunde ist, kann im Internet ein Abo abschließen, mit dem die LIVE-STREAMS zu den Spielen empfangbar sind. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

FCK (1. FC Kaiserslautern) vs. SV Meppen: Die Aufstellungen zum heutigen Spiel

Aufstellung 1. FC Kaiserslautern:

Grill - Schad, Gottwalt, Hainault, Sternberg - Sickinger, Fechner - Hemlein, Pick - Kühlwetter, Thiele

Aufstellung SV Meppen:

Domaschke - Jesgarzewski, Komenda, Puttkammer, Amin - Wagner, Undav, Piossek - Kleinsorge, Proschwitz, Kremer

Moin vom Betze! 🙋‍♂️



Das letzte Saisonspiel 18/19 steht an! Wir wollen noch einmal #ALLES geben. Mit dieser Aufstellung soll heute ein Auswärtssieg gelingen: 👇 #ndsvm #fcksvm pic.twitter.com/cuSZC0PtnY — SV Meppen 1912 e.V. (@svmeppen1912) 18. Mai 2019

FCK (1. FC Kaiserslautern) vs. SV Meppen heute im LIVE-STREAM schauen - so geht's

Die Telekom bietet ihr Programm nicht nur via TV-Gerät an, sondern spielt ihre Übertragungen auch im Internet ab. Dort kann mit einem Abonnement zu einem monatlichen Preis auf jeden LIVE-STREAM der Spiele der 3. Liga zugegriffen werden.

Ein Abo bei MagentaTV im Internet kostet 9,95 Euro monatlich (bei einer Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten). Wer sich nicht auf zwölf Monate festlegen will, der kann Monatsabos für 16,95 Euro buchen und zum Monatsende kündigen.

Der LIVE-STREAM zu Kaiserslautern gegen Meppen kann nach erfolgreicher Anmeldung am PC, MacBook, Laptop, Tablet oder Smartphone abgespielt werden. Auch eine Konferenzschaltung ist dort möglich, die Bilder und Kommentatoren gleichen denen der TV-Übertragung.

Wer den Link zum Spiel sucht, der gelangt hier direkt zur Übertragung von Kaiserslautern gegen Meppen.

FCK (1. FC Kaiserslautern) vs. SV Meppen heute im LIVE-TICKER auf Goal

Wer kein teures Abo abschließen möchte, das Spiel aber trotzdem mit Live-Charakter verfolgen möchte, dem legen wir den LIVE-TICKER von Goal ans Herz.

Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene. Tore, Karten, Einwechslungen und Elfmeter werden in Top-Geschwindigkeit getickert. Folgt diesem Link und gelangt direkt und kostenlos zum LIVE-TICKER von Goal.