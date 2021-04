FCB-Ersatzkeeper Ron-Thorben Hoffmann nach Wolfsburg?

Wechselt Bayern Münchens Ersatzkeeper Ron-Thorben Hoffmann innerhalb der Bundesliga im Sommer zum Konkurrenten VfL Wolfsburg?

Bundesligist VfL Wolfsburg beschäftigt sich angeblich mit einer Verpflichtung von Bayern Münchens Ersatzkeeper Ron-Thorben Hoffmann. Dies geht aus einem Bericht des kicker hervor.

Zwar könne der deutsche Rekordmeister den am Saisonende auslaufenden Vertrag des Torhüters der Bayern-Reserve per Option verlängern, dennoch stellt er für die Wölfe wohl eine Investition in die Zukunft dar.

Ron-Thorben Hoffmann nach Wolfsburg-Wechsel direkt weiterverleihen?

Wechselt der 22-Jährige nach Wolfsburg, könnte er aber zunächst verliehen werden, um auf höherem Niveau als der 3. Liga Spielpraxis zu sammeln.

Denn laut kicker soll Wolfsburg in der kommenden Saison weiterhin mit dem Keeper-Quartett Koen Casteels, Pavao Pervan, Lino Kasten und Niklas Klinger planen.