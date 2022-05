FC Villarreal vs. FC Liverpool heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Champions League

Am heutigen Dienstagabend (03. Mai 2022) empfängt der FC Villarreal zuhause den FC Liverpool. Das Rückspiel des Champions-League-Halbfinals wird um 21:00 Uhr im Estadio-de-la-Ceramica angepfiffen.

Im Hinspiel konnte sich Liverpool dank eines Eigentors und dem Treffer von Sadio Mane klar mit 2:0 durchsetzen. Somit steht das Team von Trainer Jürgen Klopp also schon mit einem Bein im Finale. Nach dem 4:3-Sieg von ManCity gegen Real Madrid sieht es aktuell also nach einem englischen Finale aus. Wie wir aber schon oft genug erlebt haben, kann sich in den Rückspielen noch einiges ändern. Wer heute Abend die Nase vorne hat, erfahren wir dann ab 21:00 Uhr.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

FC Villarreal vs. FC Liverpool heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung FC Villarreal vs. FC Liverpool Wettbewerb Champions League - Halbfinale Anpfiff 03. Mai - 21:00 Uhr Spielort Estadio-de-la-Ceramica (Villarreal)

FC Villarreal vs. FC Liverpool heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Verantwortlich für die Übertragung der Champions League sind die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Die Top-Spiele am Dienstag laufen bei Amazon Prime, alle anderen Partien der Königsklasse sind nur bei DAZN zu sehen. Daraus lässt sich also folgern, dass die heutige Partie nur bei Amazon Prime läuft.

Eine Übertragung im Free-TV gibt es für die Champions League leider nicht mehr.

FC Villarreal vs. FC Liverpool heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Wie gerade erwähnt, müsst Ihr auf Amazon Prime zurückgreifen, um die 90 Minuten heute live sehen zu können. Dort könnt Ihr das Spiel dann per LIVE-STREAM sehen, einen TV-Kanal bietet Amazon nicht an.

Allerdings ist das Zusehen bei Amazon Prime nicht umsonst. Um das Spiel jetzt sehen zu können, braucht Ihr einen kostenpflichtigen Prime-Account. Dieser kostet Euch 7,99 Euro pro Monat. Damit habt Ihr dann neben der Partie Villarreal-Liverpool Zugriff auf alle Filme und Serien, die Amazon Prime zu bieten hat.

Den Link zur Anmeldung bei Amazon Prime haben wir hier für Euch herausgesucht.

FC Villarreal vs. FC Liverpool heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr könnt nicht live vor dem Bildschirm mitfiebern? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von GOAL können wir Abhilfe schaffen. Sobald auf dem Spielfeld etwas passiert, werdet Ihr dort direkt informiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC Villarreal vs. FC Liverpool heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.