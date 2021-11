FC St. Pauli vs. SV Sandhausen heute live: Die 2. Liga live im TV und LIVE-STREAM erleben

Der Fast-Spitzenreiter der 2. Liga bittet zum Tanz. Der SV Sandhausen ist am heutigen Mittwochabend (24. November 2021) zu Gast beim FC St. Pauli. Die Zweitligapartie wird um 18.30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg angepfiffen.

Der Blick auf die Tabelle offenbart einen gewaltigen Punkteabstand zwischen den beiden Teams. Während St. Pauli mit 26 Zählern punktgleich mit dem Erstplatzierten Darmstadt ist, kommt Sandhausen über 12 Punkte und einen 17. Platz nicht hinaus. Nur der FC Ingolstadt konnte in der bisherigen Saison noch weniger Zähler holen. Sandhausen wird heute Abend also alles geben müssen, um gegen den formstarken FC St. Pauli punkten zu können.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

FC St. Pauli vs. SV Sandhausen heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung FC St. Pauli vs. SV Sandhausen Wettbewerb 2. Liga Anpfiff 24. November - 18.30 Uhr Spielort Millerntor-Stadion (Hamburg)

FC St. Pauli vs. SV Sandhausen heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Das Spiel zwischen Pauli und Sandhausen könnt Ihr zwar im TV sehen, allerdings beschränkt sich diese Möglichkeit auf eine Pay-TV-Variante. Verantwortlich für die Übertragung der 2. Liga ist nämlich der Bezahlsender Sky. Und wie der Name es schon verrät, könnt Ihr dort nur zusehen, wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließt. Ihr könnt dort zwischen verschiedenen Paketen auswählen, die es Euch ermöglichen, unterschiedliche Inhalte des Bezahlsenders zu sehen. Um die 2. Bundesliga sehen zu können, braucht Ihr übrigens das "Fußball-Bundesliga-Paket". Dort sind dann ebenfalls alle Samstagsspiele der 1. Bundesliga enthalten.

Mehr Infos zu den Paketen bei Sky und wie die Preise dort aussehen, könnt Ihr hier nachlesen. Habt ihr bereits ein gültiges Sky-Abo, dann könnt Ihr über den Kanal Sky Sport 1 HD heute Abend ab 18.30 Uhr die Partie live verfolgen.

FC St. Pauli vs. SV Sandhausen heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im Pay-TV bietet Sky natürlich auch die Option eines LIVE-STREAMS an. Dabei gibt es sogar verschiedene Möglichkeiten, um per LIVE-STREAM zusehen zu können. In den kommenden Abschnitten erfahrt Ihr mehr.

FC St. Pauli vs. SV Sandhausen heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Falls Ihr bereits über ein gültiges Sky-Konto verfügt, dann könnt Ihr auch ganz einfach über Sky Go zusehen. Dafür braucht Ihr Euch nur mit euren gültigen Zugangsdaten auf Sky Go anmelden und könnt schon den LIVE-STREAM zur Partie verfolgen.

Sky Go bietet also die Möglichkeit, Sky-Inhalte auch von unterwegs sehen zu können. Die Voraussetzung bleibt natürlich ein gültiges und eben kostenpflichtiges Abo. Den Link zu mehr Infos über Sky Go gibt es hier.

FC St. Pauli vs. SV Sandhausen heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr noch zusehen könnt, stellt das Sky Ticket dar. Hier könnt Ihr Euch mit dem Supersport-Ticket für 29,99 Euro einen Monat lang Zugriff auf alle LIVE-STREAMS von Sky zum Thema Bundesliga, DFB-Pokal und Premier League erkaufen. Nachdem Ihr dann allerdings 30 Tage lang diese Wettbewerbe im LIVE-STREAM verfolgen konntet, verfällt euer Zugangsrecht und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket kaufen.

Es gibt auch die Möglichkeit, das Sky Ticket als Jahresabo zu holen. Dann könnt Ihr ein Jahr lang zusehen und zahlt nur 24,99 Euro pro Monat.

Mit dem Sky Ticket könnt Ihr also per LIVE-STREAM dabei sein, ohne dabei ein langfristiges Abo bei Sky abschließen zu müssen. Mehr Infos dazu findet Ihr noch einmal hier.

FC St. Pauli vs. SV Sandhausen heute live: Mit Sky und OneFootball den LIVE-STREAM sehen

Eine dritte Möglichkeit haben wir noch für Euch. Über die Fußball-Plattform OneFootball könnt Ihr den LIVE-STREAM zur Partie St. Pauli vs. Sandhausen ebenfalls sehen. OneFootball hat eine Kooperation mit Sky, die es Euch ermöglicht, für 3,99 Euro Zugang zum LIVE-STREAM eines von Euch ausgewählten Zweitligaspiels zu bekommen.

Ihr braucht also kein Abo oder ähnliches abschließen, sondern könnt über OneFootball ein Spiel der 2. Liga auswählen, bezahlt 3,99 Euro und könnt schon die vollen 90 Minuten des LIVE-STREAMS sehen. Alle weiteren Infos dazu gibt es hier noch einmal zusammengefasst und erklärt.

FC St. Pauli vs. SV Sandhausen heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Falls Ihr doch nicht live vor dem Fernseher, Tablet oder Smartphone mitfiebern könnt, dann haben wir trotzdem etwas für Euch. Mit dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr immer auf dem Laufenden, was die Geschehnisse auf dem Platz angeht, und seid so immer up to date. Hier verpasst Ihr keine Minute der Partie.

FC St. Pauli vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER

FC St. Pauli vs. SV Sandhausen heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.