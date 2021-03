FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Bundesliga

Am 23. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der FC St. Pauli den HSV zum Stadtderby. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Derby-Zeit in Hamburg! Der FC St. Pauli empfängt am Montagabend den Stadtrivalen HSV . Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Millerntor-Stadion.

Die Gastgeber von der Reeperbahn sind derzeit in einer überragenden Form. Nachdem man zur Weihnachtspause noch auf dem 17. Platz überwinterte, startete das Team von Timo Schultz zuletzt eine Serie. So ging St. Pauli in den vergangenen sieben Spielen sechsmal als Sieger vom Platz.

Der ehemalige Bundesliga-Dino ließ hingegen zuletzt Federn. Dreimal infolge konnte der Hamburger SV nicht gewinnen - gegen den Tabellenletzten aus Würzburg setzte es sogar eine 2:3-Niederlage. Nach dem 2:2 im Hinspiel ist der HSV auf den ersten Derby-Sieg seit knapp zwei Jahren aus.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV): Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM . Zudem findet Ihr hier zirka eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen des Derbys.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live sehen: Das Spiel der 2. Bundesliga im Überblick

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga heute live im TV verfolgen

Montagsspiel in der 2. Bundesliga: Früher bedeutete das, dass auch Fans ohne Pay-TV-Abo die Partie live verfolgen können. Doch seit einigen Jahren ist es nicht mehr möglich, ausgewählte Zweitligaspiele im Free-TV zu verfolgen.

Stattdessen konnte sich Sky die exklusiven Übertragungsrechte in Deutschland sichern. Auch das Hamburger Stadtderby könnt Ihr nur beim Unterföhringer Bezahlsender sehen.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV: Sky zeigt das Derby live

Los geht es bereits eine Stunde vor Anpfiff um 19.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) . Für Fans, die es gestochen scharf mögen, läuft die Partie zudem in Ultra-HD auf dem Sender Sky Sport Bundesliga UHD .

Um die Partie auf Sky sehen zu können, braucht Ihr jedoch ein Abo bei dem Pay-TV-Anbieter. Eine Übersicht über die verschiedenen Angebote findet Ihr auf der offiziellen Sky-Homepage .

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV: Die Übertragung bei Sky in der Übersicht

Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD Kommentator: Stefan Hampel

Vier Tage später können wir uns diese Szene nun auch anschauen, ohne die Augen zuzuhalten. 😊 #fcsp | #fcspsvd pic.twitter.com/Y32ayM3Arw — FC St. Pauli (@fcstpauli) February 24, 2021

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Auch bei der Übertragung über das Internet ist Sky der einzige Rechteinhaber. Wenn Ihr das Hamburger Derby heute auf Eurem Tablet, Smartphone oder Laptop verfolgen wollt, bietet Euch der Bezahlsender zwei Alternativen.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV): Das Spiel der 2. Bundesliga heute live im LIVE-STREAM mit Sky Go

Ihr verfügt bereits über ein Sky-Abo? Dann ist der Streamingservice Sky Go bereits in Eurem Vertrag mit inbegriffen. Der Stream läuft dabei analog zur TV-Übertragung.

Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr Euch nur die passende App für Euer Endgerät downloaden. Hier kommt Ihr direkt zu den verschiedenen Anwendungen für iOS, Anroid oder den Deskto p.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV): Das Spiel der 2. Bundesliga heute live im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Wenn Ihr hingegen noch nicht bei Sky registriert seid und Euch nicht für ein Jahr oder mehr binden wollt, empfehlen wir Euch Sky Ticket . Das Streamingangebot bietet Euch die Möglichkeit, das Hamburger Derby zu sehen, ohne einen langfristigen Vertrag einzugehen.

Dabei könnt Ihr aus verschiedenen Angeboten Euer passendes Paket auswählen. Los geht es bereits ab 9,99 Euro im Monat . Alle Infos dazu findet Ihr hier.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV): Die Highlights der 2. Bundesliga bei DAZN

Ihr konntet St. Pauli gegen den HSV nicht sehen oder wollt noch einmal die Höhepunkte sehen? Bei DAZN findet Ihr alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga ab 40 Minuten nach Abpfiff.

Daneben zeigt DAZN ausgewählte Partien der Bundesliga und der Champions League sowie aus den europäischen Topligen. Um auf das vielseitige Sportangebot zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo beim Ismaninger Streaminganbieter. Das gibt es i m ersten Monat kostenlos . Anschließend zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro .

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV und STREAM: Die Aufstellung

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid unterwegs und Euer Datenvolumen reicht nicht aus, um das Stadtderby via Stream zu verfolgen? Dann bleibt Ihr mit Goal trotzdem auf dem Laufenden. Hier geht es direkt zum konstenlosen LIVE-TICKER!

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten

Der FC St. Pauli verlor nur 1 der letzten 7 Pflichtspiele gegen den Stadtnachbarn (3 Siege, 3 Remis): mit 0-4 zu Hause in der 2. Liga im März 2019. Länger als die aktuell 3 ungeschlagenen Partien in Folge blieb St. Pauli im Profifußball noch nie unbesiegt gegen den HSV.

St. Pauli gewann 2 der vergangenen 3 Pflichtspiele gegen den HSV (dazu 1 Remis), das sind genauso viele Siege wie in den 21 Duellen zuvor im Profifußball (8 Remis, 11 Niederlagen).

Der HSV gewann nur 1 der 5 Zweitliga-Spiele gegen den Stadtnachbarn (2 Remis, 2 Niederlagen) – nur gegen Holstein Kiel haben die Rothosen bei mindestens 3 Duellen im Unterhaus niedrigere Siegquote (0%) als gegen St. Pauli (20%).

St. Pauli holte 18 der letzten 21 möglichen Punkte (6 Siege, 1 Niederlage), mehr als jedes andere Team in diesem Zeitraum und fast doppelt so viele Punkte wie aus den ersten 15 Saisonspielen (10).

St. Pauli gewann die vergangenen 4 Zweitliga-Spiele allesamt – gegen den Stadtnachbarn könnten die Kiezkicker jetzt ihren Vereinsrekord im Unterhaus von 5 Siegen in Folge einstellen (1998 und 2017).

Der FCSP traf in jedem der letzten 7 Zweitliga-Spiele mindestens doppelt – das ist neuer Vereinsrekord im Unterhaus! Zuletzt war dem MSV Duisburg 2017/18 solch eine Trefferserie gelungen.

Der HSV gewann nur 1 der 5 Rückrunden-Spiele (3-1 gegen Paderborn) und holte dabei nur 6 der möglichen 15 Punkte – das sind 5 Punkte weniger als aus den ersten 5 Rückrunden-Spieltagen der Vorsaison.

Der HSV kassierte 6 Gegentore in den letzten 3 Zweitliga-Spielen, so viele wie in den 8 Spielen zuvor zusammen. Dabei kassierten die Rothosen 3 Gegentore aus der Distanz, genauso viele wie in den 19 Saisonspielen zuvor zusammen.

Gegen keinen aktuellen Zweitligisten schoss Simon Terodde mehr Tore als gegen St. Pauli (10, wie gegen Aue). Allein in seinen letzten 3 Duellen gegen die Kiezkicker traf er 5-mal, darunter auch doppelt beim 2-2 in der Hinrunde.

In 3 Bundesliga-Spielen für Schalke gegen den HSV netzte Guido Burgstaller jeweils einmal ein – nur gegen Leverkusen erzielte der Österreicher mehr BL-Tore (4) als gegen die Rothosen (3).

Burgstaller traf zudem zuletzt als erster Spieler St. Paulis in 7 Zweitliga-Einsätzen in Folge – zuletzt war dies Bielefelds Fabian Klos 2016/17 gelungen. In mehr Zweitliga-Einsätzen in Folge traf zuletzt Bobby Wood 2015/16 für Union Berlin (8).

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 2. Liga im Überblick