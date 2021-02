Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli - Hamburger SV? Die Übertragung der 2.Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

In der 2. Bundesliga kommt es zum Derby: Der FC St. Pauli empfängt den HSV. Goal erklärt, wie das Spiel am Montag gezeigt / übertragen wird.

Derby in der 2. Bundesliga! Der FC Sankt Pauli und der Hamburger SV treffen am Montag aufeinander. Anstoß im Millerntor-Stadion in Hamburg ist um 20.30 Uhr.

Für den HSV stehen wegweisende Wochen an: Montag geht es mit dem Derby gegen die leistungsstarken Kiezkicker los, die die letzten vier Spiele allesamt gewinnen konnten. Einfacher wird es im Anschluss nicht: Holstein Kiel und der VfL Bochum, vor diesem Spieltag allesamt punktgleich mit dem HSV, sind die nächsten Gegner.

Der FC St. Pauli will den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen - unter den Gegnern der letzten vier Siege war keine Top-Mannschaft dabei. Ein Sieg gegen den Stadtrivalen wäre also nicht nur wichtig für die Moral.

Stadtderby in der Hansestadt - vor allem der HSV steht unter Druck. Goal erklärt, wie das Spiel der 2. Bundesliga am Montag gezeigt / übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. HSV - die Begegnung im Überblick

Begegnung FC St. Pauli vs. Hamburger SV Datum Montag | 01.03.2021 Wettbewerb 2. Bundesliga | Rückrunde | 23. Spieltag Anstoß 20.30 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort Millerntor-Stadion | Hamburg Cheftrainer St. Pauli: Timo Schultz | HSV: Daniel Thioune Geschätzter Marktwert St. Pauli: 19 Millionen Euro | HSV: 35 Millionen Euro

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga? HSV beim FC St. Pauli LIVE im TV - so geht's

Für alle Anhänger:innen des HSV war der Gang in die 2. Bundesliga bittere Realität - allerdings ging man überwiegend davon aus, dass der Aufenthalt in der Zweitklassigkeit kein langer werden dürfte. Von wegen: Mittlerweile ist es die dritte Saison in dieser Liga, und auch in dieser Spielzeit ist der Aufstieg keine sichere Sache.

Mehr und mehr gewöhnen sich daher die HSV-Fans an den Alltag in der zweiten Bundesliga - da gehört das Stadtderby gegen Sankt Pauli zu den aufregendsten Spieltagen. Aber wird das Spiel am Montag überhaupt im TV übertragen?

Wer zeigt die 2. Bundesliga? St. Pauli - HSV wird im TV übertragen!

Gute Nachrichten für alle Fans, die das Spiel verfolgen wollen: Ja, die 2. Bundesliga wird im Fernsehen übertragen! Sky hält die Rechte an allen Begegnungen der 2. Bundesliga in dieser Spielzeit und wird daher auch Sankt Pauli vs. HSV übertragen.

Los geht die Übertragung um 20.00 Uhr, kommentieren wird Stefan Hempel. Das Spiel wird auf Sky Sport Bundesliga UHD übertragen - ihr könnt also die 2. Bundesliga in der höchstmöglichen Qualität, die Sky anbietet, anschauen.

Es muss unser aller Ziel sein, dass das Thema Diversität keine Rolle mehr spielt, sondern ein ganz normaler Teil unseres Lebens ist. Gleichzeitig muss homophobes Verhalten immer und überall sanktioniert werden.



#fcsp | #ihrkönntaufunszählen pic.twitter.com/pBdXZhB4m9 — FC St. Pauli (@fcstpauli) February 18, 2021

2. Bundesliga: FC St. Pauli vs. HSV im TV - So wird die Sky-Übertragung ablaufen

Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga UHD Kommentar: Stefan Hempel

Die 2. Bundesliga im Pay-TV: So werdet ihr Sky-Kund:in

Ihr wollt Kund:in bei Sky werden, wisst aber nicht, wie das geht? Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, also ein Fernsehsender, für den man bezahlen muss, um das Programm verfolgen zu können, muss man ein oder mehrere Pakete buchen. Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen.

Bei den Paketen gibt es eine größere Auswahl, gleich fünf unterschiedliche können gebucht werden - welche haben wir in der folgenden Aufzählung aufgezählt. Weitere Informationen zu Sky-Paketen findet ihr hier.

Babylon Berlin, Formel 1, FC Bayern München: Die unterschiedlichen Sky-Pakete

Sport Premier League Champions League Formel 1 DFB-Pokal Tennis

Bundesliga Bundesliga 2. Bundesliga

Entertainment Serien

Cinema Filme

Kids Kinder-Programm



Quelle: Getty Images

Wer überträgt / zeigt FC St. Pauli - Hamburger SV am Montag im LIVE-STREAM? Die 2. Bundesliga im Internet

Immer mehr Verbraucher:innen haben keinen Fernseher mehr zuhause. Warum auch? Schließlich finden immer mehr Inhalte nicht mehr im linearen TV, sondern via Streaming im Internet statt.

Gerade während der Corona-Pandemie hat sich (LIVE-)Streaming zur Unterhaltung bewährt. Das hat auch Sky bemerkt und bietet deswegen mit Sky Go und dem Sky Ticket zwei Portale an, die die TV-Inhalte auch im Internet übertragen.

Sky Go oder Sky Ticket? So seht ihr die 2. Bundesliga und St. Pauli vs. HSV im LIVE-STREAM

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Kostenlose App zum Download verfügbar Play Store App Store

Mit richtigen LogIn-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

App hier kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...) Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Raus geht’s: Die erste Trainingseinheit zur Vorbereitung auf das Stadtderby steht an 🌱☀️⚽️#nurderHSV #Training pic.twitter.com/04h9lUFrW5 — Hamburger SV (@HSV) February 24, 2021

Alle Highlights der 2. Bundesliga kostenlos sehen: Der DAZN Probemonat

Ihr habt keine Zeit oder kein Geld übrig, um das Spiel der 2. Bundesliga kostenpflichtig bei Sky zu verfolgen? Kein Problem - die Highlights sollten es schließlich auch tun! Experte hierfür? Das Streamingportal DAZN.

Dieses veröffentlicht alle Highlights der Bundesliga und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Das Beste? Mit dem DAZN Probemonat könnt ihr diese kostenlos und unverbindlich verfolgen!

Wer zeigt / überträgt FC Sankt Pauli gegen Hamburger SV (HSV)? Die Aufstellungen der 2. Bundesliga

Die Aufstellungen werden eine Stunde von Anpfiff veröffentlicht und unter anderem hier bekannt gegeben. Klickt euch also rechtzeitig in diesen Artikel, um rechtzeitig zu wissen, wie die Hamburger Teams auflaufen werden.

FC St. Pauli vs. Hamburger SV: So wird die 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM übertragen

Quelle: Getty Images