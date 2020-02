FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga empfängt der FC St. Pauli Dynamo Dresden. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Der 22. Spieltag der 2. am Freitagabend: Der empfängt . Um 18.30 Uhr ist Anpfiff im Hamburger Millerntor-Stadion .

Die Partie zwischen den beiden Traditionsvereinen steht vor allem für Abstiegskampf. So liegt der FC St. Pauli derzeit mit 22 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. Während die Kiezkicker 2019 noch mit zwei Siegen gegen Tabellenführer Bielefeld und Aufsteiger Wiesbaden beendeten, konnte man zuletzt jedoch zweimal in Folge nicht gewinnen.

Bei Dynamo ist die Lage derweil noch angespannter. Mit nur 17 Punkten auf dem Konto ist die SGD das Tabellenschlusslicht in der 2. Liga. Dabei haderten die Sachsen bei der 2:3-Niederlage gegen Darmstadt mit einer VAR-Entscheidung und legten deshalb sogar Protest gegen die Spielwertung ein .

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Abstiegsgipfels live im TV und im LIVE-STREAM . Zudem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen, sobald diese bekannt sind.

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden: Das Duell der in der Übersicht

Duell FC St. Pauli - Dynamo Dresden Datum Freitag, 14. Februar 2020 - 18.30 Uhr Ort Millerntor-Stadion , Hamburg Zuschauer 29.546 Plätze

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden: Die 2. Bundesliga live im TV verfolgen

Ihr wollt das brisante Duell zwischen St. Pauli und Dynamo live im TV verfolgen? Dann seid Ihr auf Sky angewiesen. Der Unterföhringer Pay-TV-Sender hat sich für diese Saison alle Übertragungsrechte für die Spiele der 2. Bundesliga gesichert.

Dabei bietet Euch das Bezahlangebot zwei Alternativen. So könnt Ihr das Spiel am Freitagabend sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz verfolgen. Die Übertragungen beginnen dabei gleichzeitig - eine halbe Stunde vor Anpfiff - um 18 Uhr .

Wenn Ihr neben St. Pauli vs. Dynamo Dresden auch das Duell zwischen Heidenheim und dem sehen wollt, müsst Ihr Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Sport Bundesliga 1 HD einschalten. Das Einzelspiel läuft derweil auf Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD .

Um das Angebot nutzen zu können, braucht Ihr jedoch zunächst ein Sky-Abonnement. Alle Infos dazu entnehmt Ihr der offiziellen Website des Bezahlsenders .

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Auch beim LIVE-STREAM ist Sky die einzige Anlaufstelle, um die 2. Bundesliga live sehen zu können. Dabei lässt Euch der Pay-TV-Sender die Wahl zwischen seinen beiden Portalen Sky Go und Sky Ticket .

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM bei Sky Go verfolgen

Wenn Ihr bereits über ein Sky-Abo verfügt, ist Sky Go die richtige Wahl für Euch. Bei Sky Go können sich alle Sky-Kunden kostenlos einloggen. Die Login-Daten werden bei Vertragsabschluss erteilt, sodass Ihr diese ganz problemlos verwenden könnt.

Der Stream bei Sky Go gleicht dabei der TV-Übertragung und beginnt somit ebenfalls um 18 Uhr mit den Vorberichten.

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM bei Sky Ticket verfolgen

Sky Ticket hingegen steht jedem zur Verfügung, der lediglich die LIVE-STREAMS und nicht das TV-Programm abonnieren will. Großer Vorteil dabei ist die kurzfristige Vertragsdauer.

Somit könnt Ihr auch spontan vor Anpfiff einen Zugang zu Sky Ticket buchen. Der erste Monat kostet dabei 9,99 Euro , anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich . Weitere Informationen dazu gibt es unter www.sky.de .

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden: Die Highlights der 2. Bundesliga auf DAZN

Ihr habt das Aufeinandertreffen zwischen dem FC St. Pauli und der SG Dynamo verpasst? Kein Problem, denn DAZN stellt Euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie zur Verfügung.

Einzige Voraussetzung, um auf den Service zugreifen zu können ist das DAZN-Abo. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und anschließend entscheiden, ob Ihr es für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollt.

Falls Ihr Euch direkt für ein Jahr anmeldet, spart Ihr etwas Geld und zahlt insgesamt nur 119,99 Euro für 12 Monate .

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen des FC St. Pauli und der SG Dynamo Dresden.

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER verfolgen - so geht's!

Ihr habt kein Sky-Abo, aber wollt trotzdem nicht von der Partie verpassen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr auch ohne TV-Übertragung oder LIVE-STREAM immer auf dem Laufenden.

Bereits rund 20 Minuten vor Anstoß startet unser Tickerer mit der Vorberichterstattung und liefert Euch anschließend über die vollen 90 Minuten die genaue Schilderung des aktuellen Spielgeschehens.

Der Service steht Euch selbstverständlich gratis auf Goal.com zur Verfügung. Am Smartphone oder Tablet könnt Ihr den Ticker zudem über die kostenfreie Goal-App für Apple und Android nutzen.

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden: Die Bilanz

FC St. Pauli (insgesamt 17 Duelle) Dynamo Dresden 6 Siege 6 5 Unentschieden 5 6 Niederlagen 6 28 Tore 27

