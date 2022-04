FC St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Bundesliga heute

In der Zweiten Liga steht das große Finale im Aufstiegsrennen an, der 32. Spieltag hält mit der Partie von St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg ein echtes Topspiel bereit. Anpfiff ist am Freitag, 29. April 2022, um 18.30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg. Wo ihr das Duell der beiden Traditionsvereine live im TV verfolgen könnt, wo Ihr einen LIVE-STREAM findet und welcher Anbieter Euch mit den Highlights versorgt, erfahrt Ihr nachfolgend.

Für den FC St. Pauli lief es in der Hinrunde noch blendend, mit 36 Punkten führten die Kiezkicker die Tabelle vor dem SV Darmstadt 98 an. In der zweiten Saisonhälfte bauten die Hamburger ab, nur 17 Zähler aus 14 Partien reichen gerade mal für den 12. Rang in der Rückrundentabelle. Soll es in der Saison 2021/22 mit dem heiß ersehnten Aufstieg noch etwas werden, sollte die Elf von Trainer Timo Schultz die drei Punkte am heimischen Millerntor behalten - doch der Gegner hat es in sich.

Denn trotz der 2:4-Pleite gegen den SV Sandhausen ist der 1. FC Nürnberg als Tabellensechster noch mittendrin im Aufstiegsrennen, zumindest der Relegationsrang drei ist mit vier Zählern Rückstand auf Darmstadt 98 noch in Reichweite. Um die Hoffnung auf die Bundesliga-Rückkehr nach drei Spielzeiten im Unterhaus nicht komplett zu verlieren, ist ein Sieg in der Hansestadt nahezu Pflicht.

Sichert sich der FC St. Pauli oder der 1. FC Nürnberg im Duell der beiden direkten Konkurrenten den wichtigen Dreier? Eine Entscheidung fällt Freitagabend - und so seid Ihr live im TV oder LIVE-STREAM dabei.

FC St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg heute live: Der Zweitliga-Kracher in der Übersicht

Begegnung: FC St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 32. Spieltag

Datum: 29. April 2022, 18.30 Uhr

Austragungsort: Millerntor-Stadion, Hamburg

FC St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Welche Zweitliga-Spiele sind im Free-TV zu sehen?

Lediglich ein Spiel pro Spieltag. Sport1 überträgt immer die Partie, die am Samstagabend um 20.30 Uhr angepfiffen wird, live im Free-TV. Alle anderen Spiele sind live und exklusiv bei Sky zu sehen.

Wie Ihr wisst, laufen ohnehin nur noch wenige Partien im frei empfangbaren Fernsehen. Dazu gehören beispielsweise die Relegationsspiele zur 1. Bundesliga, die am 19. und 23. Mai 2022 ausgetragen und von Sat.1 gezeigt werden.

Gut möglich also, dass zumindest eine der beiden Mannschaften in dieser Spielzeit noch im Free-TV zu sehen sein wird. Für das Duell in der Liga am Freitag benötigt Ihr aber ein kostenpflichtiges Abonnement.

FC St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Zeigt Sky oder DAZN die 2. Bundesliga live?

Wollt Ihr das Match live und in voller Länge genießen, kommt Ihr um ein Sky-Abonnement nicht herum. Dafür bieten sich verschiedene Möglichkeiten, wie Ihr in den weiteren Absätzen sehen werdet.

Anders als bei der Übertragung der Bundesliga ist der Streamingdienst DAZN nicht involviert. Mit einem DAZN-Abonnement lässt sich St. Pauli gegen Nürnberg also nicht sehen.

FC St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Die 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Für umgerechnet 27,00 Euro pro Monat könnt Ihr Euch im Jahresabo beispielsweise ein Pay-TV-Paket sichern, in dem die 1. und 2. Bundesliga enthalten sind.

Zusätzlich erhaltet Ihr einen Zugang zur Sky-Go-App, mit dem Ihr auch von unterwegs auf die Live-Übertragungen zugreifen könnt.

FC St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM auf Sky Ticket und bei OneFootball

Sky Ticket ist der Streamingdienst des Pay-TV-Senders. Mit dem Supersport-Ticket, das Ihr aktuell für umgerechnet 19,99 Euro pro Monat im Jahresabo erwerben könnt, erhaltet Ihr Zugriff auf die LIVE-STREAMS zur 2. Bundesliga sowie des DFB-Pokals, der 1. Bundesliga oder auch der Formel 1. Nach der Anmeldung sind die Übertragungen via App oder Smart-TV abrufbar.

Zudem bietet auch die Plattform OneFootball den LIVE-STREAM von Sky an. Für 3,99 Euro könnt Ihr das Einzelspiel in der App kaufen und die Partie live verfolgen.

FC St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Highlights und LIVE-TICKER zur 2. Liga

Die Highlights könnt Ihr im Anschluss an die Begegnung ebenfalls via Sky abrufen. ARD, ZDF und Sport1 laden die Clips zudem immer montags ins Netz, auf YouTube werdet Ihr fündig.

Wollt Ihr keine spielentscheidenden Szenen verpassen, werft während der Partie einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL zu St. Pauli gegen Nürnberg. Dort halten wir Euch auf dem Laufenden.

FC St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Die Übertragung der Zweitliga-Partie heute live in der Übersicht

Anpfiff 29. April, 18.30 Uhr Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket Zweitliga-Konferenz Sky Sport 1 HD Êinzelspiel Sky Sport 4 HD Start der Übertragung 17.30 Uhr LIVE-TICKER GOAL

FC St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer Timo Schultz und Robert Klauß ihre jeweilige Aufstellung mitteilen, findet Ihr sie an dieser Stelle.