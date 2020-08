Europa League, Finale: TV, LIVE-STREAM und Co - so wird FC Sevilla gegen Inter Mailand übertragen

Wer gewinnt die Europa League? Im Finale stehen sich Sevilla und Inter Mailand gegenüber. Wo wird das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Im Finale der stehen sich der FC Sevilla und Inter Mailand gegenüber. Das Spiel wird um 21 Uhr am Freitagabend im Rhein-Energie-Stadion angepfiffen.

Der , Rekordsieger der Europa League, will seine Titelsammlung auf sechs Trophäen in diesem Wettbewerb erhöhen. Im Halbfinale konnte man mit 2:1 besiegen. Endspielgegner setzte sich mit 5:0 gegen Donezk durch und hat einen Romelu Lukaku in Top-Fform in seinen Reihen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Sevilla gegen Inter Mailand live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Europa League, Finale: FC Sevilla vs. Inter Mailand heute im TV und LIVE-STREAM – die Details

Wettbewerb UEFA Europa League (Finale) Datum Freitag, 21. August 2020 Anstoß 21 Uhr Ort Rhein-Energie-Stadion, Köln

Europa League, Finale: FC Sevilla vs. Inter Mailand heute im TV und LIVE-STREAM – wer überträgt?

Wer dieses Jahr die Europa League schauen möchte, der kann das größtenteils nur über den Streamingdienst DAZN machen. Der Sender aus Ismaning hat sich die Übertragungsrechte aller Partien von der UEFA gesichert und zeigt somit auch das Finale des Wettbewerbs. Neben DAZN darf der Privatsender RTL pro Runde eine Partie zeigen, also läuft das Endspiel heute live im Free-TV!

Europa League, Finale: FC Sevilla vs. Inter Mailand heute im TV

RTL geht bereits ab 20.15 Uhr auf Sendung. Laura Wontorra moderiert zusammen mit Roman Weidenfeller die Vorberichterstattung. Das Spiel wird von Marco Hagemann und dem Experten Steffen Freund kommentiert. RTL ist für jeden von Euch frei empfangbar!

Europa League, Finale: FC Sevilla vs. Inter Mailand heute im LIVE-STREAM

Es gibt genau zwei legale Möglichkeiten, um das heutige Finale im LIVE-STREAM zu sehen: DAZN und TVNOW . Der Stream ist bei beiden Anbietern sogar kostenlos – sofern Ihr Euch als Neukunde registriert.

Europa League, Finale: FC Sevilla vs. Inter Mailand heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning geht heute Abend ab 20.45 Uhr online . Lukas Schönmüller moderiert den Vorbericht, als Kommentator kommt heute Uli Hebel zum Einsatz. Die Expertise wird Jonas Hummels geben.

Europa League, Finale: FC Sevilla vs. Inter Mailand heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen – so geht’s

Ihr könnt DAZN entweder über den Browser aufrufen oder Euch die App kostenlos herunterladen. Die App ist für diverse mobile Endgeräte kompatibel. Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App für Euch parat:

Wenn Ihr Euch jetzt den Probemonat gönnt, dann lohnt sich das so richtig. In den kommenden Wochen läuft auf DAZN so viel wie noch nie zuvor. Es gibt unter anderem die , Europa League, , , , La Liga, NFL, NHL und NBA zu sehen.

DAZN kostet nach dem Gratismonat 11,99 Euro monatlich , oder, bei Abschluss des Jahresabos, einmalig 119,99 Euro . DAZN ist jederzeit kündbar.



Quelle: Imago Images / Poolfoto

Europa League, Finale: FC Sevilla vs. Inter Mailand heute im LIVE-STREAM bei TVNOW

TVNOW ist der Streamingdienst von RTL, über den Ihr das Programm des Senders auch von unterwegs aus schauen könnt. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Ähnlich wie bei DAZN gibt es einen kostenlosen Probemonat, danach kostet die App monatlich 4,99 Euro. TVNOW ist jederzeit kündbar.

Europa League, Finale: FC Sevilla vs. Inter Mailand heute im TV und LIVE-STREAM – der LIVE-TICKER von Goal

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist eine perfekte Ergänzung zur TV-Übertragung oder zum LIVE-STREAM. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker von den Szenen des Finalspiels. Zudem gibt es interessante Statistiken zum Spiel – schaut mal rein!

Europa League, Finale: FC Sevilla vs. Inter Mailand heute im TV und LIVE-STREAM – alle Übertragungen im Überblick