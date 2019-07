Der hat den spanischen Mittelfeldspieler Oliver Torres vom verpflichtet. Das gaben die Andalusier am Montag bekannt. Der 24-Jährige erhält einen Vertrag bis 2024.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Die Ablöse für Torres soll bei rund zwölf Millionen Euro liegen. Damit liegen Sevillas Transferausgaben unter dem neuen Sportdirektor Monchi mittlerweile bei mehr als 120 Millionen Euro.

Die Verhandlungen mit Porto seien dabei sehr anstrengend gewesen. "Der Wechsel von Oliver ist eines der Themen, an dem wir am längsten gearbeitet haben", erklärte Monchi bei der offiziellen Vorstellung des Spaniers und führte aus: "Es waren schwierige Verhandlungen."

Signing number 9⃣ is in the bag! 😁https://t.co/iQ1AO5El65