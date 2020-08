FC Sevilla vs. Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

Halbfinale in der Europa League: FC Sevilla gegen Manchester United. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der FC Sevilla trifft auf Manchester United. Die Partie wird heute um 21 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln angepfiffen.

Halbfinale! Und was für ein Duell: Die erfolgreichste Mannschaft der Europa-League-Geschichte, der , trifft auf die Red Devils aus Manchester. Beide Teams wurden in ihrer heimischen Liga Dritter und haben sich für die kommende Saison schon für die qualifiziert. Im Viertelfinale der Euro League konnte Sevilla die besiegen, Manchester setze sich nach Verlängerung gegen den durch. Durch die Corona-Pandemie findet das Spiel auf neutralem Boden in Köln statt – pro Runde gibt es nur ein K.o.-Spiel.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Sevilla gegen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen beider Teams.

FC Sevilla gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb UEFA Datum 16. August 2020 Anstoß 21 Uhr Ort Rhein-Energie-Stadion, Köln

FC Sevilla gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Die UEFA hat die Übertragungsrechte für die 2019/2020er Saison fast komplett an den Streamingdienst DAZN verkauft. DAZN überträgt jedes Spiel der Europa League live und in voller Länge. Parallel zu DAZN darf der Privatsender RTL pro Runde eine Partie im TV zeigen.

Primera sesión de trabajo en grupo tras la victoria ante el Wolves.



¡Vamos, Sevilla! ⚪🔴 #WeareSevilla #UEL — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 13, 2020

FC Sevilla gegen Manchester United heute live im TV sehen: Geht das?

Da kein deutscher Verein den Einzug ins Halbfinale geschafft hat, zeigt RTL Sevilla gegen Manchester nicht auf dem Hauptsender, sondern auf RTL Nitro. Auf RTL selber wird stattdessen ein Spielfilm gezeigt. RTL Nitro überträgt die Partie über die volle Distanz.

FC Sevilla gegen Manchester United: Die Europa League im LIVE-STREAM sehen

Wer das Spiel im LIVE-STREAM sehen möchte, dem stehen zwei Optionen zur Verfügung: DAZN und TVNOW. DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der die Champions League und Europa League live überträgt. TVNOW ist das Streamingportal von RTL.

FC Sevilla gegen Manchester United heute kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

DAZN geht heute Abend ab 20.45 Uhr auf Sendung. Christoph Statdler moderiert den Vorbericht, Max Gross und Experte Sebastian Kneißl kommentieren das Spielgeschehen. Ihr könnt bei der Übertragung auswählen, ob Ihr nur den O-Ton aus dem Stadion hören oder auch Fangesänge zugespielt bekommen wollt. Der Stream ist für alle Neukunden von DAZN kostenlos, da das Portal Euch den ersten Monat des Abonnements schenkt!

Quelle: Imago Images / Laci Perenyi

FC Sevilla gegen Manchester United heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen: So geht’s

Am besten schaut Ihr DAZN über die App, die es als kostenlosen Download für diverse mobile Endgeräte gibt. Wenn Ihr einen Smart-TV besitzt, könnt Ihr das TV-Feeling auch trotz LIVE-STREAM herstellen. Um das Spiel über einen herkömmlichen Fernseher zu gucken, müsst Ihr diesen nur mit einem HDMI-Kabel an Euren Laptop anschließen.

Hier haben wir alle wichtigen Links zum Download der DAZN-App für Euch:

Sevilla gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: TVNOW

Wer die Partie lieber über RTL im Stream schauen will, der kann das über TVNOW machen. Auch hier ist der erste Monat gratis, danach kostet ein Abo 4,99 Euro monatlich. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

FC Sevilla gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese offiziell sind.

Sevilla vs. Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Wo laufen die Highlights?

Ihr habt keine Zeit, um das Spiel zu schauen? Kein Problem, denn DAZN lädt die Highlights der Europa League auf seinem Portal hoch. Wer will, der kann sich sogar das ganze Spiel im Re-Live anschauen.

Wenn Ihr jetzt das Probeabo startet, könnt Ihr die restlichen Spiele der Champions League und Europa League kostenlos sehen. In den nächsten Wochen fängt dann auch wieder der Ligabetrieb an. DAZN zeigt die , La Liga, und live. Neben dem Fußball hat der Streamingdienst auch Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis im Programm. Nach dem Probemonat kostet DAZN monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

FC Sevilla gegen Manchester United heute live: Die Europa League im LIVE-TICKER verfolgen

Falls Ihr unterwegs seid und nicht mehr so viel Datenvolumen übrig habt, könnt Ihr das Geschehen auch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Der Ticker berichtet fast in Echtzeit über die Ereignisse aus Köln, zudem gibt es interessante Statistiken – schaut mal rein!

FC Sevilla gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick