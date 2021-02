FC Sevilla gegen FC Barcelona heute live: Das Halbfinale der Copa del Rey im TV und LIVE-STREAM – mit Aufstellungen, Highlights und Informationen

Im Halbfinale der Copa del Rey trifft der FC Sevilla auf den FC Barcelona. So seht Ihr das Hinspiel des Königspokals live im TV und LIVE-STREAM.

Im Viertelfinale der Copa del Rey vermied der FC Barcelona die Sensation in den letzten Minuten gerade noch: Der FC Granada hatte bis zur 88. Minute mit 2:0 geführt, bevor Tore von Antoine Griezmann und Jordi Alba die Verlängerung erzwangen. Schließlich setzten sich die Blaugrana mit einem 5:3-Sieg doch noch durch. Superstar Leo Messi konnte keinen eigenen Treffer beisteuern, leitete mit seinem Pfostentreffer in der 90. Minute den 2:2-Ausgleich in der regulären Spielzeit ein.

Auch der FC Sevilla trat bei UD Almeria im Viertelfinale alles andere als souverän auf. Beim Zweitligisten reichte dem LaLiga-Viertplatzierten ein Treffer von Lucas Ocampos in der 67. Minuten zum Weiterkommen.

Im Halbfinale der Copa del Rey wird der Einzug ins Endspiel nun im Europapokal-Modus entschieden. Das bedeutet, dass sich der FC Barcelona in Hin- und Rückspiel durchsetzen muss, möchten die Katalanen den Königspokal zum 31. Mal in die Höhe stemmen. Das erste Halbfinale findet am Mittwoch, 10.02.2021, um 21 Uhr im Stadion Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla statt.

Der FC Sevilla trifft im ersten Halbfinale der Copa del Rey auf den FC Barcelona. Goal erklärt Euch wie Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

FC Sevilla vs. FC Barcelona: Das Halbfinale der Copa del Rey im Überblick

Wettbewerb Copa del Rey, Halbfinale (Hinspiel) Begegnung FC Sevilla - FC Barcelona Ort Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla Anpfiff Mittwoch, 10.02.2021, 21 Uhr

FC Sevilla gegen FC Barcelona: Das Halbfinale der Copa del Rey heute live im TV und LIVE-STREAM

Der spanische Pokal wird in Deutschland nicht live im Free-TV übertragen. Es gibt aber eine Möglichkeit wie Ihr internationalen Spitzenfußball trotzdem im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Wir erklären Euch hier im Artikel wie das geht.



FC Sevilla vs. FC Barcelona live: Das Halbfinale der Copa del Rey heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Seit August 2016 ist der Streaming-Dienst DAZN auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv. DAZN hat das Angebot an internationalem Spitzenfußball und vielen weiteren Sport-Events bereichert. Auch das Hinspiel des FC Sevilla gegen den FC Barcelona überträgt der Anbieter live auf seinem Portal.

Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr die Copa sogar gratis sehen, denn in den ersten 30 Tagen habt Ihr uneingeschränkt Zugang zum Programm von DAZN ohne etwas zu bezahlen. Nach Ablauf des Gratismonats könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr den Dienst weiter nutzen wollt. Im Monatsabo kostet DAZN 11,99 Euro und Im Jahresabo (119,99 Euro) etwa 10 Euro monatlich. Zum kostenlosen Probemonat geht´s hier.

Um DAZN nach der Anmeldung nutzen zu können, ist der Download der App notwendig. Sie ist sowohl für Android-, als auch Apple-Geräte verfügbar. Die Downloads findet Ihr hinter den jeweiligen Links. Weitere Informationen zur App und den unterstützen Geräten gibt es hier.

FC Sevilla gegen FC Barcelona live: Das Halbfinale der Copa del Rey heute im TV bei DAZN

Selbstverständlich könnt Ihr die Partie auch auf Eurem TV im Wohnzimmer sehen. Falls Ihr einen Smart-TV besitzt, funktioniert die Installation der App wie oben beschrieben.

Auch mit einen älteren TV ist es möglich die Copa zu sehen. Man kann zum Beispiel eine Spielekonsole (PS4, XBox ONE) anschließen und dort die DAZN-App installieren. Weitere Informationen dazu und zur App gitb es hier.

FC Sevilla vs. FC Barcelona: Die Highlights und die Partie im Re-Live bei DAZN

Für seine Kunden hat DAZN noch ein weiteres spannendes Angebot. Schon etwa 40 Minuten nach Abpfiff des Spiels zeigt der Streaming-Dienst die besten Szenen in einer kommentierten Zusammenfassung.

Außerdem stellt DAZN die komplette Partie mit dem Live-Kommentar auf seine Plattform, so dass man als Abonnent das Spiel im Re-Live nochmals oder zu einem späteren Zeitpunkt sehen kann.

FC Sevilla gegen FC Barcelona: Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr das Spiel nicht live sehen könnt, bieten wir Euch mit unserem Live-Ticker eine schöne Alternative an. Goal fasst für Euch die wichtigsten Ereignissen kurz und informativ zusammen.

Damit bleibt Ihr immer auf dem Laufenden auch wenn Ihr nicht vor dem Stream oder TV sitzen könnt.

FC Sevilla vs. FC Barcelona: Die Aufstellungen

Ihr wollt wissen wen Ronald Koeman und Julen Lopetegui aufs Feld schicken? Dann seid Ihr hier richtig! An dieser Stelle findet Ihr etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Mannschaften. Kommt also nochmal hier vorbei!