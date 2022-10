Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund)? So siehst Du die Champions League im TV und LIVE-STREAM

In der Königsklasse empfängt der FC Sevilla zuhause den BVB. Alle Infos, wo die Partie im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird, findet Ihr hier.

Am 5. Oktober 2022 ist der BVB (Borussia Dortmund) zu Gast beim FC Sevilla. Die Champions-League-Partie wird um 21 Uhr im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla angepfiffen.

Während der BVB im ersten Spiel der Königsklasse-Gruppenphase gegen Kopenhagen noch als Sieger vom Platz ging, musste man sich zuletzt mit 1:2 Manchester City geschlagen geben. Der FC Sevilla verlor das erste Champions-League-Spiel der Saison mit 0:4 gegen City und konnte auch gegen Kopenhagen nur ein Unentschieden holen. Das Team von Edin Terzic will also auch gegen Sevilla sicherlich die drei Punkte einfahren, um einen guten Schritt in Richtung K.-o.-Phase zu machen. Ob dem BVB das gelingt, erfahren wir am 5. Oktober ab 21 Uhr.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Partie im Überblick

Begegnung FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Champions League Anpfiff 5. Oktober - 21 Uhr Spielort Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla)

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund)? Gibt es eine TV-Übertragung?

Verantwortlich für das Zeigen der Champions League sind die beiden Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Ersterer zeigt dabei den Großteil der Partien, bei Amazon Prime sind nur ausgewählte Spiele am Dienstagabend zu sehen.

Allerdings handelt es sich bei beiden Anbietern um Streamingdienste, eine TV-Übertragung bieten sie also nicht an. Auch im klassischen Free-TV ist die Königsklasse leider nicht mehr zu sehen. Wie Ihr das Spiel jetzt also trotzdem verfolgen könnt, erklären wir Euch im nächsten Absatz.

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund)? Der LIVE-STREAM bei DAZN

Da Amazon Prime nur jeweils immer dienstags ein Spiel der Champions League zeigt, läuft die Partie zwischen Sevilla und Dortmund also nur bei DAZN. Was gibt es dort jetzt aber eigentlich alles zu sehen, und wie könnt Ihr mit dabei sein?

Bei DAZN handelt es sich um den größten Sport-Streamingdienst der Welt. Hier könnt Ihr neben der Champions League auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sehen, genauso wie die Serie A, LaLiga und Ligue 1.

Dazu kommen dann noch Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts, Golf, Motorsport und Boxen. Ihr seid eher Fans von Tom Brady oder Dennis Schröder? Kein Problem, auch die NFL und NBA hat DAZN im Angebot.

Allerdings ist das Zusehen dort natürlich nicht kostenlos möglich. Um Zugriff auf die gesamten Inhalte zu erhalten, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet Euch im Monatsabo 29,99 Euro monatlich oder 24,99 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr über ein gültiges Abo verfügt, könnt Ihr ab 20.15 Uhr die Vorberichte mit Moderatorin Laura Wontorra sehen, bevor dann um 21 Uhr Kommentator Jan Platte und Experte Sami Khedira übernehmen.

Mehr Infos zu DAZN:

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) Der LIVE-TICKER von GOAL

Mit dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr ebenfalls immer up-to-date, was das Geschehen auf dem Spielfeld angeht. Egal ob Tor, gelbe Karte oder Auswechslung, hier verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für die Partie FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund)

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.