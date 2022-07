FC Schalke, Testspiele 2022: Die wichtigsten Termine in der Vorbereitung von S04

Schalke ist zurück in der Bundesliga. So läuft die Vorbereitung der Knappen auf die kommende Spielzeit.

Der FC Schalke 04 hat gerade mit der Vorbereitung für die neue Saison begonnen. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga, wollen die Knappen die Klasse natürlich dieses Jahr auch unbedingt halten.

Damit das klappt muss das Team von Frank Kramer direkt von Saisonbeginn an Gas geben. Um sich optimal vorzubereiten, haben die Schalker bereits einige Testspiele vereinbart, um sich für die Bundesligasaison 2022/23 warm zu schießen.

Gegen wen Schalke 04 in der Vorbereitung antritt, und welche die wichtigsten Termine sind, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

FC Schalke, Testspiele 2022: Was sind die wichtigsten Termine der Vorbereitung

Das erste Testspiel der Saison haben die Knappen bereits hinter sich. Am 29. Juni 2022 traf man auf den VfB Hüls. Gegen den Bezirksligisten gewann man deutlich mit 14:0. Bester Torschütze war mit sechs Treffern wenig überraschend Simon Terrode.

Bereits am Samstagnachmittag (2. Juli 2022) steht dann die nächste Partie an. Auswärts trifft man auf Blau-Weiß Lohne. Dieser spielen aktuell noch in der Oberliga und ist auch im DFB-Pokal vertreten, wo er auf den FC Augsburg treffen. Am 6. und 9. Juli trifft Schalke dann noch jeweils auf den SC Verl und den SV Meppen, bevor es am 11. Juli schließlich ins Trainingslager nach Mittersill geht.

Mittersill liegt in Österreich und war bereits in den vergangenen Jahren immer Ziel des Trainingslagers der Schalker. Diesmal sind die Spieler von Trainer Frank Kramer allerdings nur für sechs Tage dort vor Ort. Zwei Testspiele stehen aber trotzdem an. Am 13. Juli trifft man auf US Salernitana. Am 17. Juli geht es ebenfalls wieder gegen einen Serie-A-Club, dann gegen Udinese Calcio.

Das letzte Testspiel vor der neuen Saison findet dann nach dem Trainingslager in den Niederlanden am 22. Juli gegen Twente Enschede statt. Als erster Pflichtspieltermin steht bereits der 31. Juli statt. Dort treffen die Schalker schließlich in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den Bremer SV.

(C)Getty Images

FC Schalke, Testspiele 2022: Die Termine auf einen Blick

Hier haben wir noch einmal alle wichtigen Termine der Saisonvorbereitung von Schalke 04 für Euch zusammengefasst.

02. Juli 2022: Blau-Weiß Lohne vs. Schalke 04 (Testspiel)

06. Juli 2022: Schalke 04 vs. SC Verl (Testspiel)

09. Juli 2022: Schalke 04 vs. SV Meppen (Testspiel)

11. - 18. Juli 2022: Trainingslager in Mittersill (Österreich)

13. Juli 2022: Schalke 04 vs. US Salernitana (Testspiel)

17. Juli 2022: Schalke 04 vs. Udinese Calcio (Testspiel)

22. Juli 2022: FC Twente Enschede vs. Schalke 04 (Testspiel)

31. Juli 2022: Bremer SV vs. Schalke 04 (DFB-Pokal)

