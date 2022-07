FC Schalke - SV Meppen heute live sehen: Das Testspiel im TV und LIVE-STREAM

Der FC Schalke 04 empfängt in der Vorbereitung den SV Meppen. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Heute Nachmittag (9. Juli 2022) empfängt Schalke 04 zuhause den SV Meppen. Das Vorbereitungsspiel wird um 13 Uhr im Parkstadion in Gelsenkirchen angepfiffen.

In der abgelaufenen Saison konnte sich der SV Meppen in der 3. Liga auf dem zwölften Platz behaupten. Ende Juni absolvierte man schon ein Testspiel gegen die 2. Mannschaft von S04, dieses ging knapp mit 0:1 verloren. Als Bundesliga-Aufsteiger ist Schalke also klarer Favorit und auch Trainer Frank Kramer will sicherlich, dass sich sein Team in den Testspielen noch einmal einiges an Selbstvertrauen abholt, bevor die reguläre Saison startet. Ob das heute klappt, erfahren wir dann ab 13:00 Uhr.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung von Schalke vs. Meppen im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

FC Schalke - SV Meppen heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung FC Schalke 04 vs. SV Meppen Wettbewerb Testspiel Anpfiff 9. Juli - 13 Uhr Spielort Parkstadion (Gelsenkirchen)

FC Schalke - SV Meppen heute live: Wo läuft das Testspiel im TV?

Wer das Spiel zwischen S04 und Meppen gerne im klassischen TV verfolgen möchte, der hat leider schlechte Karten. Eine Übertragung im Free-TV ist nicht vorgesehen. Trotzdem müsst Ihr nicht komplett auf eine Übertragung verzichten, mehr erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

FC Schalke - SV Meppen: Die Übertragung per LIVE-STREAM heute

Der hauseigene Sender S04-TV zeigt nämlich die kompletten 90 Minuten der Partie im LIVE-STREAM. Lasst Euch dabei vom TV im Namen des Senders nicht verwirren, das Spiel ist trotzdem nur auf der Schalke-Website per LIVE-STREAM zu sehen.

Ihr könnt also einfach auf diesen Link klicken und schon ab 13:00 Uhr die Partie dort per STREAM verfolgen. Was Ihr dafür braucht ist natürlich ein internetfähiges Gerät, das Zusehen an sich ist völlig kostenfrei.

FC Schalke - SV Meppen heute live sehen: Die Vorbereitung von Schalke bis zum Bundesligastart

Schalke hat ja bereits ein paar Testspiele absolviert, die Vorbereitung ist allerdings noch nicht zu Ende. Wo Schalke sein Trainingslager aufschlägt und gegen wen noch Vorbereitungsspiele absolviert werden, haben wir hier einmal für Euch zusammengefasst.

11. Juli - 20. Juli 2022: Trainingslager in Mittersill (Österreich)

13. Juli 2022: FC Schalke 04 vs. US Salernitana (Testspiel)

17. Juli 2022: FC Schalke 04 vs. Udinese Calcio (Testspiel)

22. Juli 2022: FC Twente Enschede vs. FC Schalke 04 (Testspiel)

31. Juli 2022: Bremer SV vs. FC Schalke 04 (1. Runde DFB-Pokal)

07. August 2022: 1. FC Köln vs. FC Schalke 04 (Bundesligastart)

Abpfiff!



Unentschieden in den Niederlanden.

Wir trennen uns vom SC Cambuur mit 2:2 (1:0). Den Ausgleich und die zwischenzeitliche Führung erzielte Morgan Faßbender. Cambuur glich kurz vor dem Ende aus.



Weiter geht’s am Dienstag dann gastieren wir beim VfL Herzlake. #ndsvm pic.twitter.com/iE4oYXSQUC — SV Meppen 1912 e.V. (@svmeppen1912) July 1, 2022

FC Schalke - SV Meppen heute live im STREAM: Die Aufstellungen der Teams

Aufstellung FC Schalke: Schwolow – Brunner, Palsson, Kaminski, Ouwejan – Latza – Drexler, Bülter, Mohr, Lee - Polter.

Unsere Start-1⃣1⃣ für das Testspiel gegen den @svmeppen1912:



13 Schwolow

2 Ouwejan

4 Palsson

8 Latza

11 Bülter

14 Lee

24 Drexler

27 Brunner

29 Mohr

35 Kaminski

40 Polter#S04 | 🔵⚪️ | #S04SVM pic.twitter.com/6xCmvSJX16 — FC Schalke 04 (@s04) July 9, 2022

Aufstellung SV Meppen: Kersken - Ballmert, Fedl, Puttkammer, Dombrowka - Blacha, Käuper - Tankulic, Hemlein, Abifade - Pourie.