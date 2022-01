FC Schalke vs. Holstein Kiel live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Liga heute

Am heutigen Sonntagnachmittag (16. Januar 2022) ist Holstein Kiel zu Gast bei Schalke 04. Die Zweitligapartie wird um 13:30 Uhr in der Veltins-Arena angepfiffen.

Um weiter an den Aufstiegsrängen dran zu bleiben, will der FC Schalke 04 die drei Punkte natürlich zuhause behalten. Aber auch Holstein Kiel wird alles geben, um noch mehr Abstand auf die Abstiegsränge gewinnen zu können. Wer also bei dieser Partie die Oberhand behalten wird, erfahren wir heute Nachmittag ab 13:30 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

FC Schalke 04 vs. Holstein Kiel heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung FC Schalke 04 vs. Holstein Kiel Wettbewerb 2. Liga Anpfiff 16. Januar - 13:30 Uhr Spielort Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

FC Schalke 04 vs. Holstein Kiel heute live: Läuft das Spiel im TV?

Ja, eine TV-Übertragung gibt es, allerdings nur im Pay-TV. Im frei empfangbaren Fernsehen ist die Partie zwischen Schalke und Kiel leider nicht zu sehen.

Verantwortlich für die Übertragung der 2. Liga ist der Bezahlsender Sky. Und wie dieser Begriff schon verrät, müsst Ihr also zahlen, um dort zusehen zu können. Sky bietet Euch unterschiedliche Pakete an, mit denen Ihr verschiedene Inhalte des Senders verfolgen könnt. Welches Paket genau Ihr braucht, um die 2. Bundesliga verfolgen zu können und was das Ganze kostet, könnt Ihr hier noch einmal genauer nachlesen.

Wenn Ihr bereits ein gültiges Sky-Abo habt, dann könnt Ihr auf Sky Sport 2 das Einzelspiel zwischen Schalke und Kiel verfolgen. Wer lieber die Konferenz mit den anderen Partien der 2. Liga sehen will, der ist bei Sky Sport 1 richtig aufgehoben.

FC Schalke 04 vs. Holstein Kiel heute live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Dabei ist wiederum Sky federführend, dieses Mal stehen Euch allerdings verschiedene Optionen zur Auswahl.

FC Schalke 04 vs. Holstein Kiel heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

In jedem gültigen Sky-Abo ist auch ein Zugang zu Sky Go enthalten. So heißt der direkte LIVE-STREAM-Service des Bezahlsenders. Um dort zusehen zu können, müsst Ihr Euch nur die Sky Go-App herunterladen und könnt Euch schon mit euren gültigen Zugangsdaten anmelden. Dann könnt Ihr die Inhalte eures gebuchten Pakets ganz bequem im LIVE-STREAM sehen.

Mehr Infos zu Sky Go gibt es hier.

FC Schalke 04 vs. Holstein Kiel heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM sehen könnt, stellt das Sky Ticket dar. Mit dem "Supersport-Ticket" könnt Ihr 30 Tage lang die 1. und 2. Bundesliga sowie die Premier League und den DFB-Pokal im LIVE-STREAM bei Sky verfolgen.

Das Ganze kostet Euch für einen Monat dann 29,99 Euro. Nach den 30 Tagen verfällt euer Zugangsrecht allerdings wieder und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket kaufen. Den Link zum Ticket haben wir hier für Euch herausgesucht.

FC Schalke 04 vs. Holstein Kiel heute live: Mit OneFootball zum LIVE-STREAM

Wer sich nicht langfristig an Sky binden will, für den haben wir noch die Kooperation von OneFootball und Sky im Angebot. Hier könnt Ihr Euch über die OneFootball-Plattform ein Spiel der 2. Liga aussuchen und dieses dann für 3,99 Euro im LIVE-STREAM bei Sky sehen. Wer also nur genau die heutige Partie im LIVE-STREAM sehen will, der ist hier genau richtig. Für ein nächstes Spiel müsstet Ihr dann allerdings natürlich wieder 3,99 Euro zahlen. Mehr Infos zu diesem System könnt Ihr noch einmal hier nachlesen.

FC Schalke 04 vs. Holstein Kiel heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Wir von GOAL haben natürlich auch wieder einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

FC Schalke 04 vs. Holstein Kiel heute live im TV und STREAM: Die Übertragung auf einen Blick