FC Schalke - Vorzeitige Stadionflucht von Benjamin Stambouli? S04 dementiert

Bundesligist Schalke 04 hat ein angebliches Fehlverhalten von Benjamin Stambouli dementiert. Es war berichtet worden, dass der Franzose nach seiner Auswechslung beim 0:2 gegen den bereits in der Halbzeitpause die Veltins-Arena verlassen habe.

"Benji hat enttäuscht auf seine Auswechslung in der Halbzeit reagiert – ja. Aber er hat nicht vorzeitig das Stadion verlassen, das ist schlicht eine Falschmeldung", sagte Sportvorstand Jochen Schneider.

Stambouli habe sich nach Wiederanpfiff der Partie auf die Tribüne gesetzt und die Mannschaft unterstützt. Schneider: "Wir haben mit Benji gesprochen, es ist alles ausgeräumt. Das Thema wurde viel größer gemacht, als es ist. Benji gibt jeden Tag alles für unseren Verein."

Am Dienstag (24.11.) berichtet BILD in einem Online-Artikel, dass Benjamin #Stambouli die VELTINS-Arena bereits in der Halbzeitpause des Spiels gegen Wolfsburg (21.11.) verlassen habe. Diesen Vorwurf weisen der #S04 und der Spieler in aller Deutlichkeit zurück.



