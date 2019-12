FC Schalke 04: Amine Harit verlängert Vertrag bei S04 vorzeitig

Wichtige Personalentscheidung beim FC Schalke: Der diese Saison so starke Amine Harit hat seinen Vertrag bei S04 nun vorzeitig verlängert.

Der hat den Vertrag mit Offensivspieler Amine Harit vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert. Wie die die Königsblauen am Mittwochnachmittag bekanntgaben, läuft das neue Arbeitspapier bis 2024.

Laut Bild soll der Kontrakt des marokkanischen Nationalspielers eine Ausstiegsklausel beinhalten, die aber noch nicht für den nächsten Sommer gültig ist.

Amine Harit verlängert bei Schalke 04: "Möchte mit S04 wieder international spielen"

"Amine gehört zu den vielen Spielern zwischen 19 und 23 Jahren, die mit ihrem großen Potenzial die sportliche Zukunft des Clubs sein können. Ich freue mich, dass er bewusst Teil dieser Gruppe sein und seine persönliche Entwicklung bei uns fortsetzen will", sagte S04-Trainer David Wagner zur Verlängerung des 22-Jährigen, der 2017 vom nach Gelsenkirchen gewechselt war.

In der laufenden -Saison steht Harit bisher bei sechs Toren und drei Assists und ist maßgeblich an der starken Hinrunde der Königsblauen beteiligt. "Ich sehe mich in meiner sportlichen Entwicklung noch nicht am Ende und möchte mit Schalke 04 in den kommenden Jahren gerne wieder international spielen. Das erreichen wir nur als Team", sagte Harit.