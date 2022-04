Am heutigen Samstagnachmittag (23. April 2022) kommt es zum absoluten Top-Spiel in der 2. Liga. Werder Bremen ist zu Gast beim FC Schalke 04.

Das Spiel wird um 13:30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen. Ein Blick auf die Tabelle verrät uns, dass die beiden Teams nur zwei Punkte auseinanderliegen. Mit einem Sieg könnte sich Bremen heute also auf den ersten Tabellenplatz schieben. Im letzten Aufeinandertreffen trennten sich die beiden Mannschaften 1:1. Ob es dieses Mal einen Sieger geben wird, erfahren wir dann ab 13:30 Uhr.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung FC Schalke 04 vs. Werder Bremen (live im STREAM bei Sky Ticket) Wettbewerb 2. Bundesliga | 31. Spieltag Anpfiff 23. April - 13.30 Uhr Spielort Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Die gibt es, allerdings nur im Pay-TV. Verantwortlich für die Übertragung der 2. Liga ist nämlich in den allermeisten Fällen der Pay-TV-Sender Sky. Eine Übertragung von Schalke vs. Werder im klassischen frei empfangbaren Fernsehen gibt es also leider heute nicht.

Wie der Begriff des Pay-TV schon verrät, müsst Ihr bezahlen, um dort zusehen zu können. Bei Sky könnt Ihr aus unterschiedlichen Paketen auswählen, die Euch unterschiedliche Inhalte des Bezahlsenders freischalten.

Wenn Ihr dann euer kostenpflichtiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr auf dem Sender Sky Sport 4 die kompletten 90 Minuten der Partie live verfolgen. Wer lieber die Konferenz mit den anderen zeitgleich stattfindenden Spielen sehen möchte, der ist bei Sky Sport 7 richtig aufgehoben.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Neben der TV-Übertragung habt Ihr auch die Möglichkeit, das Topspiel per LIVE-STREAM zu sehen. Dabei stehen Euch sogar ein paar unterschiedliche Optionen zur Auswahl.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Jeder, der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich einfach die Sky Go-App herunterladen, sich dort anmelden und schon das von ihm gebuchte Paket per STREAM sehen.

Neben einem kostenpflichtigen Sky-Abo braucht Ihr dafür natürlich auch ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen heute live: Mit dem Sky Ticket live zusehen

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr zusehen könnt, stellt das Sky Supersport-Ticket dar. Hier bezahlt Ihr 29,99 Euro und könnt dann 30 Tage lang die 1. und 2. Bundesliga sowie die Premier League und den DFB-Pokal live im STREAM bei Sky sehen.

Nach dem Monat verfällt euer Zugangsrecht aber wieder und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket kaufen, um zusehen zu können. Es sei denn, Ihr entscheidet Euch direkt für das Jahresabo, das dann 19,99 Euro monatlich kostet.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen heute live: Mit OneFootball und Sky den LIVE-STREAM sehen

Durch die Kooperation von Sky mit der Fußball-Plattform OneFootball ist es mittlerweile auch möglich, Spiele der 2. Liga im sog. Pay-per-view-Verfahren zu sehen. Das bedeutet, Ihr bezahlt einmalig 3,99 Euro und könnt dann die ganzen 90 Minuten eines von Euch ausgewählten Spiels im LIVE-STREAM bei Sky sehen.

Nach Abpfiff endet der STREAM für Euch aber direkt und für die nächste Partie müsstet Ihr wieder 3,99 Euro zahlen. Dieses System eignet sich besonders für alle, die gerne die Spiele ihres Lieblingsvereins verfolgen wollen, aber kein langfristiges Abo bei Sky abschließen möchten.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen heute live: Der LIVE-TICKER für das Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort seid Ihr immer up to date und werdet sofort informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

FC Schalke 04 - Werder Bremen heute live: Die Opta-Fakten zum Spiel

Es ist das 111. Duell zwischen Werder Bremen und dem FC Schalke im Profifußball – gegen keinen anderen Verein feierte Werder im Profifußball so viele Siege wie gegen die Königsblauen (47). Schalke kassierte im Profifußball nur gegen den FC Bayern mehr Niederlagen (66) als gegen Werder.

Seit einem 1-3 in der Bundesliga im November 2016 gewann der SV Werder Bremen seine vergangenen fünf Pflicht-Auswärtsspiele beim FC Schalke allesamt – bei keinem anderen Verein gelang Werder im Profifußball auswärts so eine lange Siegesserie wie aktuell bei den Knappen.

Erst zum zweiten Mal kommt es beim Duell zwischen dem FC Schalke 04 (Erster) und dem SV Werder Bremen (Zweiter) in dieser Zweitliga-Saison zum Duell zwischen dem Tabellenersten und -zweiten (zuvor Werder 3-2 beim HSV Ende Februar). Der Erste verlor keins der letzten fünf Duelle gegen den Zweiten (2S 3U), die letzte Niederlage gab es bei Kölns 0-1 beim Hamburger SV Anfang November 2018.

Der FC Schalke 04 gewann seit dem Amtsantritt von Mike Büskens alle fünf Ligaspiele - erstmals in dieser Zweitliga-Saison, das sind so viele Siege wie in den 14 Spielen zuvor zusammen. So viele Ligasiege in Folge gab es für Schalke zuletzt im Frühjahr 2018 in der Bundesliga unter Domenico Tedesco (6).

Werder Bremen gewann nur eins der letzten fünf Zweitliga-Spiele (1-0 gegen Darmstadt Mitte März, dazu 3U 1N) - von den 10 Ligapartien zuvor hatte Werder noch neun gewonnen. Der FC Schalke holte in diesem Zeitraum mehr als doppelt so viele Punkte (15) wie Werder (6) und machte neun Punkte auf Bremen gut.

Werder Bremen und der FC Schalke 04 gaben in dieser Zweitliga-Saison die meisten Schüsse auf das Tor ab – Schalke kommt im Schnitt auf 6.1 Schüsse pro Spiel, Werder auf 5.8. Auf der Gegenseite ließ Schalke auch nur 4.0 Schüsse pro Spiel auf das eigene Tor zu – Ligabestwert mit St. Pauli, Werder folgt mit 4.1 auf Platz drei.

Werder Bremen holte beim 1-1 gegen den 1. FC Nürnberg bereits den 17. Punkt in dieser Zweitliga-Saison nach Rückstand, Ligabestwert, der FC Schalke folgt mit 14 Punkten nach dem Karlsruher SC (15) auf Platz drei.

Mit Schalkes Simon Terodde (28 – 24 Tore, 4 Assists) und Bremens Marvin Ducksch (25 – 17 Tore, 8 Assists) treffen die beiden besten Scorer in dieser Zweitliga-Saison aufeinander. Terodde sammelte beim 5-2 in Darmstadt bereits zum dritten Mal in dieser Zweitliga-Saison drei direkte Torbeteiligungen in einem Spiel (2 Tore, 1 Assist), öfter als jeder andere Spieler in dieser Saison (Ducksch einmal).

Schalkes Marius Bülter erzielte beim 5-2 in Darmstadt den ersten Dreierpack seiner Profi-Karriere. In seinen 28 Ligaspielen für Schalke sammelte er bereits 19 direkte Torbeteiligungen (10 Tore, 9 Assists) – mehr als in seinen 90 Ligaspielen zuvor zusammen für Union Berlin und den 1. FC Magdeburg (17).

Nur gegen Erzgebirge Aue schoss Bremens Niclas Füllkrug im Profifußball mehr Tore (6) als gegen den FC Schalke 04 (5). Beim 3-1 auf Schalke mit Bremen im letzten Gastspiel im September 2020 erzielte er seinen letzten Dreierpack in einem Pflichtspiel, beim 1-1 in der Hinrunde gegen S04 gelang ihm der Ausgleich.

Schalke vs. Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht

Mike Büskens winkt ab. Die einst belächelte Notlösung hat alle seine fünf Spiele als Trainer von Schalke 04 gewonnen, aus einem 7-Punkte-Rückstand auf die Tabellenspitze machte der Fanliebling zwei Zähler Vorsprung, der Traditionsklub hat die Rückkehr in die Bundesliga vor Augen - doch Cheftrainer will Büskens nicht werden.

"Ich glaube, so habe ich es dir immer gesagt", sagte Büskens, nachdem Sportdirektor Rouven Schröder ihn gefragt hatte, ob er alles richtig wiedergegeben habe: "Wir wissen, was wir an ihm haben. Es gibt von Anfang an eine klare Absprache - egal wie es ausgeht. Das wird sich auch nicht ändern." Und überhaupt sei das Topspiel gegen Werder Bremen (Samstag, 13.30 Uhr/Sky) erst einmal viel wichtiger, als die anstehende T-Frage für die neue Saison.

Schalke gegen Bremen, Erster gegen Zweiter - im Topspiel der 2. Liga wollen die Knappen ihren starken Lauf der vergangenen Wochen unbedingt fortsetzen. Zumal auch noch die Arena erstmals seit dem 17. Januar 2020 mit 62.271 Zuschauern ausverkauft sein wird. "Elektrisierend", meinte Schröder. "Die Vorfreude ist riesengroß", sagte Büskens.

Kein Wunder, dass "Buyo" gerade so gute Laune hat. Es läuft einfach beim 54-Jährigen und seinem Team, das mit 64 Toren den besten Angriff der Liga stellt und mit Simon Terodde (24 Treffer) den torgefährlichsten Angreifer hat.

Und Schalke gegen Bremen klingt auch schon ein bisschen nach Bundesliga. "Es treffen zwei gute und ambitionierte Mannschaften aufeinander", sagte Büskens: "Beide Teams haben einen Traum – und den wollen sie leben." Bei einem Sieg hätten die Königsblauen fünf Punkte Vorsprung auf Werder bei noch drei ausstehenden Spielen - es wäre wohl eine Vorentscheidung.

Und genau das will Werder verhindern. "Natürlich wissen wir um die Konstellation Erster gegen Zweiter. Wir gehen aber in dieses Spiel, um es zu gewinnen", sagte Trainer Ole Werner und verspricht den Fans trotz großer Personalsorgen in der Abwehr (Ömer Toprak und Milos Veljkovic fallen sicher aus) einen offen Schlagabtausch: "Wir wollen mutig sein, wir wollen unsere Qualität auf den Platz bringen, mit allem, was wir haben."

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen der Mannschaften

Aufstellung Schalke:

Fraisl - Vindheim, Thiaw, Kaminski, Calhanoglu - Palsson, Itakura - Drexler, Zalazar, Bülter - Terodde

Aufstellung Bremen:

Pavlenka - Rapp, Friedl, Jung - Weiser, Gruev, Bittencourt, Agu - Schmid - Ducksch, Füllkrug