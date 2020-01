FC Schalke 04 - VV St. Truiden: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur Übertragung des Testspiels

Schalke testet im Trainingslager gegen St. Truiden. Hier bekommt Ihr alle Infos, wie Ihr die Partie im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Im Rahmen des Trainingslagers in testet Schalke 04 am Dienstag gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Anstoß der Partie ist um 17 Uhr im Pinatar Arena Football Center.

Nachdem Schalke zuletzt mehrere Jahre in Folge seine Zelte in Benidorm aufgeschlagen hatte, geht es in dieser Saison nach Fuente Alamo bei Murcia. Vom 3. bis 9. Januar wird sich das Team von Trainer David Wagner dort auf die Rückrunde vorbereiten. Am 10. Januar (18 Uhr) steht für Schalke zudem ein weiterer Test auf Programm, im Volksparkstadion geht es gegen den .

Schalke testet gegen St. Truiden: In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr über die Übertragung der Partie live im TV und LIVE-STREAM wissen müsst. Zudem erfahrt Ihr hier die Austellungen der beiden Teams, sobald diese bekannt sind.

Schalke vs. St. Truiden: Die Daten des Testspiels

Duell FC Schalke 04 - VV St. Truiden Datum Dienstag, 07. Januar 2020 | 17 Uhr Ort Pinatar Arena Football Center, Murcia (Spanien) Zuschauer 3.500 Plätze

Schalke gegen St. Truiden heute live im TV sehen - geht das?

Für alle Schalke-Fans, die live dabei sein wollen, wenn ihr Verein gegen St. Truiden testet, gibt es an dieser Stelle schlechte Nachrichten: Die Begegnung wird nicht im Free- oder Pay-TV gezeigt, da sich keiner der etablierten Sender die Übertragungsrechte an der Partie gesichert hat.

Trotzdem müsst Ihr deshalb nicht auf das Aufeinandertreffen der beiden Vereine verzichten: Wer sehen möchte, wie sich Schalke in der Vorbereitung auf die Rückrunde schlägt, kann die Partie im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen. Der Sender zeigt Schalke vs. St. Truiden live und in voller Länge.

Wie mit DAZN zudem eine Übertragung auf Eurem TV-Gerät möglich ist, könnt Ihr im nächsten Abschnitt nachlesen.

Schalke vs. St. Truiden heute im LIVE-STREAM bei DAZN anschauen

Wie bereits erwähnt, könnt Ihr den Test zwischen Schalke und St. Truiden am Dienstag im LIVE-STREAM bei DAZN sehen. Die Übertragung beginnt bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 17 Uhr erfolgen wird. Kommentator Nico Seepe begleitet Euch anschließend durch die kompletten 90 Minuten.

Um jedoch live dabei sein zu können, braucht Ihr ein DAZN-Abo, das es für Neukunden einen Monat lang kostenlos gibt. Danach zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich und kommt in den Genuss des kompletten DAZN-Angebots, das neben einigen Testspielen auch die , und sowie die und umfasst.

Auf die Übertragung könnt Ihr auf verschiedene Weisen zugreifen: Die DAZN-Streams lassen sich am PC über den normalen Browser abspielen. Für Smartphones und Tablets sowie Smart-TVs stehen die passenden Apps kostenlos im App Store und Google Play Store zur Verfügung.

Zusätzlich ist es auch über die Playstation und den Amazon Fire TV Stick möglich, das DAZN-Angebot entspannt auf dem TV zu verfolgen. Ihr möchtet Euch die Begegnung vielleicht am Abend nochmals in Ruhe anschauen? Bei DAZN könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten auch im Re-Live zu Gemüte zu führen.

Schalke 04 vs. St. Truiden: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.