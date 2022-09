FC Schalke 04 gegen VfL Bochum heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

In der Bundesliga trifft Schalke 04 auf den VfL Bochum. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Samstagabend (10. September 2022) ist der VfL Bochum zu Gast bei Schalke 04. Die Bundesligapartie wird um 15:30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen.

Die Bochumer stehen aktuell auf dem letzten Tabellenplatz und haben inzwischen fünf Niederlagen in Folge kassiert. Auch die Schalker konnten in den letzten fünf Spielen nicht mehr gewinnen und lediglich drei Unentschieden einfahren. Beide Teams brauchen also unbedingt Punkte, um endlich etwas aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Ob dabei die Schalker unter Trainer Frank Kramer erfolgreich sein werden oder der VfL Bochum, sehen wir dann ab 18:30 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

FC Schalke 04 gegen VfL Bochum heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung FC Schalke 04 vs. VfL Bochum (heute exklusiv bei WOW im LIVE-STREAM sehen) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 10. September - 18:30 Uhr Spielort Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

FC Schalke 04 gegen VfL Bochum heute live: Wo wird das Spiel im TV gezeigt?

Verantwortlich für das Zeigen der Bundesliga sind der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Ersterer zeigt alle Spiele am Freitag und Sonntag, die Partien am Samstag laufen nur bei Sky. Im Free-TV sind leider keine Spiele mehr zu sehen.

Demnach ist auch die heutige Begegnung zwischen Schalke und Bochum nur bei Sky zu sehen. Wie der Begriff des Bezahlsenders schon vorausschickt, könnt Ihr dort allerdings nicht umsonst zusehen. Um Zugriff auf die Bundesligaübertragung bei Sky zu bekommen, müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Dabei könnt Ihr bei Sky aus verschiedenen Paketen auswählen, die Euch unterschiedliche Inhalte freischalten. Welche Pakete es jetzt genau gibt, was diese kosten und welches Ihr braucht, um die Bundesliga sehen zu können, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann ein gültiges Abo habt, könnt Ihr ab 18:30 Uhr die kompletten 90 Minuten entweder live bei Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event verfolgen.

Getty Images

FC Schalke 04 gegen VfL Bochum heute live: Gibt es einen LIVE-STREAM zum Spiel

Natürlich habt Ihr neben der TV-Übertragung auch die Möglichkeit, die Partie per LIVE-STREAM zu sehen. Auch dafür ist wieder Sky verantwortlich und hat sogar zwei verschiedene Möglichkeiten im Angebot.

FC Schalke 04 gegen VfL Bochum heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go nennt sich der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky. Jeder der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann dort zusehen. Ihr müsst Euch nur die Sky Go-App herunterladen und Euch dann dort mit euren Zugangsdaten von Sky anmelden.

Schon könnt Ihr das von Euch gebuchte Paket dort im STREAM sehen. Alles was Ihr dafür also braucht ist ein gültiges Sky-Abonnement und ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

FC Schalke 04 gegen VfL Bochum heute live: Mit WOW zum LIVE-STREAM

WOW war früher unter dem Namen Sky Ticket bekannt. Auch hiermit könnt Ihr auf den LIVE-STREAM der Partie Schalke vs. Bochum zugreifen. Dafür braucht Ihr aber natürlich auch wieder ein kostenpflichtiges Abo.

Das nennt sich WOW-Livesport und kostet im Monatsabo 29,99 Euro monatlich oder 24,99 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Dafür seht Ihr dann sowohl die 1. und 2. Bundesliga als auch die Premier League, den DFB-Pokal u.v.m. Den Link zur Anmeldung bei WOW-Livesport findet Ihr übrigens hier.

Imago Images

FC Schalke 04 gegen VfL Bochum heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht. Egal ob Auswechslung, Tor oder rote Karte, hier bleibt Ihr immer up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC Schalke 04 gegen VfL Bochum heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.