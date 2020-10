FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER - 1:0

Im Freitagabendspiel der Bundesliga empfängt Schalke 04 den VfB Stuttgart. Hier gibt's die komplette Partie kostenlos im LIVE-TICKER.

Bühne frei für das Freitagabendspiel der . Der trifft auf den . Anpfiff der Partie in der Veltins Arena ist um 20.30 Uhr . Hier könnt Ihr die ganze Partie live im TICKER verfolgen.

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart 1:0 (1:0) Tore: 1:0 Thiaw (30.) Aufstellung S04 Rönnow - Ludewig, Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Thiaw, Harit, Bozdogan, Uth - Paciencia Aufstellung VfB Kobel - Kempf, Karazor, Stenzel - Sosa, Mangala, Endo, Coulibaly - Klimowicz, Castro - Kalajdzic (46., Gonzalez) Gelbe Karten: Castro (37.)

49' Harit stürmt die rechte Seite entlang, die zündende Idee bleibt aber aus, immerhin springt aber ein Eckball bei rum. Der wird Richtung Sane geschlagen, der sich im Luftkampf auch gegen Gonzales durchsetzt, die Kugel aber nicht aufs Tor gedrückt kriegt. Weil Stenzel noch abfälscht, mit dem Unterarm, aber nicht elfmeterreif, gibt es noch einen Eckball, der verpufft aber, weil Sane beim Anlauf wegrutscht.

48' Mit Gonzalez kommt auf jeden Fall mehr technische Finesse und Kreativität aufs Feld, mal schauen, ob sich das auszahlt. In den ersten drei Minuten jedenfalls noch nicht, die sind genauso wild wie bislang alles.

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Weiter geht's!

46' Ein Wechsel, bevor Brand die Partie wieder freigibt: Der mittelgroße Gonzalez kommt für den riesigen Kalajdzic. Das könnte dem Stuttgarter Offensivspiel eine neue Note geben.

HALBZEIT-FAZIT

Viel Kampf, noch mehr Krampf, viel Hektik, Nervosität und Unruhe, wenig Fußball. Wüsste man es nicht besser, man könnte glauben, hier findet ehrliche Kreisklassen-Arbeit statt. Schalke geht aber mit einem positiven Gefühl in die Kabine, erstmals liegt Königsblau in dieser Saison zur Halbzeit vorne. Und Stuttgart wird sich über den von Kempf verursachten Freistoß ärgern, der bislang den Unterschied macht. Darüber hinaus ist die Partie nämlich ausgeglichen, umkämpft - und fußballerisch auf einem niedrigen Niveau. Spannend ist es aber allemal, allein aufgrund der Schalker Ausgangssituation, und das muss dann an Unterhaltung manchmal auch reichen. Also bis gleich!

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' Und dann bittet der Schiedsrichter beide Teams in die Kabinen. Halbzeit in Gelsenkirchen.

43' Kriegt hier noch eine Mannschaft was auf die Reihe? Endo wuchtet sich vor dem gegnerischen Strafraum nochmal in den Mann, gewinnt die Kugel so und spielt links raus zu Sosa. Dessen halbhohe Hereingabe kommt zu Mascarell, dessen Klärungsversuch nach vorne geht nach hinten los und landet in den Armen von Rönnow. Auch eine geniale Lösung: Der beste vertuschte Rückpass der Saison.

42' Kobel muss außerhalb seines Strafraums unter Druck den Ball ins Seitenaus spielen, dann verstolpern Paciencia und Harit gemeinsam gegen drei die Kugel und das Einwurfrecht wechselt. Macht aber nichts, denn auch Coulibaly hat seine Füße nicht ganz sortiert und stochert den Ball nach einem harmlosen Anspiel ohne Not ins Aus. Wäre diese Szene ein Gemälde, es stünde S04 vs. VFB 2020 drüber.

39' Apropos ruhigere Typen, zu denen gehört VfB-Coach Matarazzo auch. Konzentriert, aber besonnen steht er mit verschränkten Armen am Seitenrand und beobachtet das Treiben. Tut der Geräuschkulisse aber auch gut. Denn Baum brüllt für zwei. Mindestens.

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

37' Gelb gegen Castro wegen Meckern. Auch eher untypisch für den sonst eher ruhigeren Spielertypen.

36' Platz für Castro im Zentrum und kurz vor dem Sechzehner, Stuttgarts Spielführer kann da unbehelligt einige Meter machen und links raus geben zu Sosa, der eine scharfe, flache Hereingabe mit dem ersten Kontakt aufs Tor bringt. Rönnow wehrt nach vorne ab, den Rest erledigen seine Vordermänner mit ein bisschen Glück im hochfrequentierten Strafraum.

33' Eine Führung für Schalke, gibt es jetzt das nötige Selbstbewustsein und die Kraft für den lang ersehnten Bundesligasieg für Königsblau? Ein Etappenziel hat Schalke zumindest mal erreicht. Die erste Halbzeit ist bis hierhin ausgeglichen, auf einem unteren Niveau zwar, aber völlig offen. Das war letzte Woche gegen den BVB noch eine ganz andere Geschichte.

TOOOR! FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 1:0 | Torschütze: Thiaw

30' Die Erlösung für Schalke per Standard! Harit bringt den Ball gefühlvoll mit der Innenseite in die Mitte und findet am langen Pfosten den freistehenden Thiaw, der aus kurzer Distanzt einnickt.

29' Hartes Foul von Kempf gegen Uth 40 Meter vor dem Tor im rechten Halbfeld. Glück für den Stuttgarter, der da von hinten kam, dass er keine Gelbe sieht.

28' Castro spielt rechts raus zu Coulibaly, der hat gar keinen Druck, darf sich in Ruhe umsehen und entscheidet sich für einen flachen Rückpass an die Strafraumkante. Da hat auch Klimowicz einen recht großen Radius. Weil er aber über den Ball schlägt, bleibt die Aktion für S04 unbestraft.

25' Thiaw sorgt mit einem Ballverlust an der rechten Strafraumecke für Not, verliert die Kugel am robusten und stabilen Mangala, der den Körper reinschiebt und im Zentrum Endo findet, der gibt weiter auf Stenzel, der es wuchtig aus der Distanz probiert. Rönnow steht weit vor seinem Kasten, kriegt die Hände aber dran und lenkt den Ball aufs Tordach.

22' Intensives Duell zwischen den beiden Hünen Sane und Kalajdzic im Schalker Strafraum. Beide ziehen und zerren, bieten dem anderen keinen Zentimeter Platz. Letztlich setzt sich Sane durch, weil Kalajdzic den Stand verliert. Und gut von Brand, dieses ausgeglichene Duell nicht als Foul in irgendeine Richtung zu werten.

20' Schalke will mutig sein. Ludwig mit der weiten Flanke aus dem rechten Mittelfeld, die Box ist mit Paciencia eigentlich nur spärlich besetzt, die Entfernung zudem groß. Kobel macht die Szene aber interessant, weil er den Ball nicht runterpflückt, sondern Uth ohne Not vor die Füße boxt. Der schießt aus der Luft im hohen Bogen, aber knapp vorbei.

18' Sane findet mit einem guten, öffnenden Pass aus der letzten Kette heraus Harit zwischen den Stuttgarter Linien, der lässt mit dem ersten Kontakt rechts im Halbfeld zwei Meter ins Zentrum klatschen, wo Bozdogan den Ball schnell verarbeitet und aus gut 30 Metern abzieht. Netter Spielzug, aber harmloser Abschluss. Der Ball geht rechts vorbei, Kobel muss nicht eingreifen.

15' Glück für Nastasic, der ganz nah an der Strafraumgrenze gegen Coulibaly eigentlich zu spät kommt und ihn dann über die Klinge springen lässt. Coulibaly fällt, der eigentlich fällige Freistoß wird ihm aber verwehrt, Schiri Brand winkt zu Unrecht ab.

13' Die bessere Spielanlage hat Stuttgart, das soll aber nichts heißen. Woher sollte sie bei S04 auch kommen? Vom strotzenden Selbstbewusstsein mit Sicherheit nicht. Da geht es eher drum, mal einen rein zu quälen, vielleicht mal in Führung zu gehen. Das würde der Schalker Seele mit Sicherheit gut tun.

10' Die hohe Fußballschule ist das bislang noch nicht, das den nicht anwesenden Zuschauern geboten wird. Viel wildes Ball-Geprügel, häufiger Wechsel des Ballbesitzes, einige Fehlpässe. Immerhin die Zweikämpfe sind knackig und intensiv. Aber auch das fördert Hektik und Unordnung, statt Kreativität und Spielfluss.

7' Stenzel hält Händchen mit Paciencia im gegnerischen Strafraum, der Ball ist relativ weit weg vom Geschehen. Zugegeben, sonderlich klug ist das nicht, was die Frankfurter Leihgabe aber daraus machen will, ist trotzdem ganz schön albern. Paciencia sinkt schreiend zu Boden, einen Elfmeter gibt es dafür aber natürlich nicht.

4' Die Führung nach 3:30 Minuten wäre aber auch nicht von schlechten Eltern gewesen. Und die vergibt Klimowicz in diesem Moment nur haarscharf. Er leitet 40 Meter vor dem Tor selbst ein, indem er einen tiefen Pass klasse mit dem Rücken zum Tor per Hacke ins rechte Halbfeld zu Castro weiterleitet, der den verzögerten Doppelpass spielt und Klimowicz an der Strafraumkante bedient. Der 20-Jährige zieht schnell ab - und die Kugel rauscht knapp am linken Pfosten vorbei.

3' Letzte Woche gegen den FC brauchte Stuttgart 24 Sekunden für die Führung und 90 für einen Latten-Freistoß von Didavi. Das lag allerdings auch mehr am FC als am VfB. Trotzdem: Gegen Schalke kann Stuttgart das nicht wiederholen. Weil Schalke von Anpfiff weg erstmal den Ball hält. Und tatsächlich auch schon im Strafraum auftaucht. Harit kommt aber nicht vor Kobel an die Kugel.

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Und der Ball rollt in Gelsenkirchen.

Vor Beginn | Oder der heutige Gegner? Stuttgart ist nämlich sowas wie ein, ja, auch Schalke kann sowas haben, Lieblingsgegner von S04. Von den letzten acht Bundesligapartien gegen den VfB konnte Königsblau sechs gewonnen, keins verlieren. In all diesen Spielen ging Schalke aber als Favorit ins Spiel, das hat sich mittlerweile aber gedreht. Grund dafür sind nicht nur die schwachen Gelsenkirchener, sondern auch stabile und starke Schwaben.

Vor Beginn | Baums weitere Aussage unter der Woche ist weniger exklusiv, mehr eine aus dem Fußball-ABC: "Spiele kannst du nur gewinnen, wenn du ein Tor erzielst", lautete die Weisheit. Sagt sich leicht, setzt schwieriger um. Mit zwei Toren in fünf Spielen war es bislang vor allem offensiv ein Offenbarungseid, den Schalke geliefert hat. Gegen den BVB zählte der Statistikbogen peinliche vier Aktionen im gegnerischen Strafraum. Ob die Rückkehr von Rückkehrer Uth helfen kann?

Vor Beginn | Was mit einer Ketchupflasche passiert, auf die man neun, zehn Monate lang klopft, ist wissenschaftlich vermutlich noch nicht klar erforscht, vermutlich aber auch nicht all zu relevant. Hätte ja keiner ahnen können, dass S04 mal so lange warten muss. 21 Spiele wurden in dieser Zeit nicht gewonnen, das ist die zweitlängste Serie der Bundesligageschichte, noch geteilt mit drei anderen Vereinen. Kein Sieg heute, und Schalke ist hinter dem berühmten Tasmania Berlin (31 Spiele) alleiniger Zweiter.

Vor Beginn | Sollte es sportlich mit seinem neuen Verein weiter nicht laufen, einen Platz in der Liste im Wettbewerb um den Spruch der Saison hat sich Schalkes neuer Coach Baum unter der Woche schon mal gesichert. "Wir sind wie eine neue Ketchup-Flasche, auf die man nach dem Öffnen erst noch einmal klopfen muss, damit etwas herauskommt", erklärte Baum vor dem heutigen Bundesliaspiel gegen Stuttgart, "wir sind gerade noch am Klopfen."

Vor Beginn| Zwei Änderungen sind es auch beim VfB und deren Coach Matarazzo. Im Vergleich zum 1:1 in der Vorwoche, ebenfalls am Freitagabend, gegen den müssen sich Didavi und Silas heute zunächst mit der Bank anfreunden. Sosa und Klimowicz erhalten ihre Chancen von Beginn an.

Vor Beginn | Schalke-Coach Baum wechselt im Vergleich zur 0:3-Derbypleite gegen den BVB auf zwei Positionen. Der fürs Offensivkonzept elementar wichtige Uth kehrt nach Verletzungspause zurück, außerdem spielt Bozdogan. Bentaleb und Matondo rücken dafür auf die Bank.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 6. Spieltages zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart.

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von S04

Rönnow - Ludewig, Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Thiaw, Harit, Bozdogan, Uth - Paciencia

Der VfB baut zu Beginn auf folgende Aufstellung

Kobel - Kempf, Karazor, Stenzel - Sosa, Mangala, Endo, Coulibaly - Klimowicz, Castro - Kalajdzic

Mit voller Energie ins Auswärtsspiel – der VfB Strom powered by @EnBW präsentiert die Startelf gegen Schalke!



1 Kobel

3 @wataru0209

4 Kempf

7 Coulibaly

8 Castro ©️

9 Kalajdzic

15 Stenzel

16 Karazor

23 @JMangala_8

24 Sosa

31 @MateoKlimowicz #S04VfB #VfB pic.twitter.com/sPfBU4qNaB — VfB Stuttgart (@VfB) October 30, 2020

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Schalke ist seit 8 BL-Spielen gegen Stuttgart ungeschlagen (6 Siege, 2 Remis), eine längere noch aktive Serie hat Schalke unter aktuellen BL-Teams nur gegen Bielefeld (11). In jenen 8 Partien schoss Schalke 17 Tore (2.1 pro Spiel) und kassierte nur 5 Gegentore.

Stuttgart gewann gegen kein Team in der Bundesliga öfter als gegen Schalke (42, wie gegen Frankfurt). Auch Schalke gewann gegen kein Team mehr BL-Spiele als gegen Stuttgart (38, wie gegen Bremen und den HSV).

Schalke wartet seit dem 2-0 gegen Gladbach am 17. Januar und seit nunmehr 21 BL-Spielen (8 Remis, 13 Niederlagen) auf einen Sieg. Länger sieglos war in der BL-Historie nur ein Team, Tasmania Berlin in der Spielzeit 1965/66 (31 Spiele).

In 21 Spielen in Serie ohne Sieg holte Schalke nur 8 Punkte – exakt so viele wie der VfB Stuttgart in den ersten 5 Spielen dieser Saison.

Auswärtsstarke Stuttgarter: Die ersten 2 Auswärtsspiele diese Saison konnte der VfB beide gewinnen. Saisonübergreifend waren es 4 Siege in den letzten 5 Ligaspielen in der Ferne (dazwischen das 1-2 beim in der 2. Liga).

Schalke gewann nur 1 seiner letzten 6 BL-Spiele gegen Aufsteiger (4 Remis, 2 Niederlagen), 5-1 in Paderborn und 2-1 gegen .

Mit 8 Punkten aus 5 Spielen ist Stuttgart der erfolgreichste Aufsteiger seit der Saison 2017/18. Damals holte Hannover 11 Punkte aus den ersten 5 Spielen, beendete die Saison aber nur auf Rang 13.

7 von 10 Toren schoss Stuttgart in den letzten 30 Minuten. So viele Treffer in der letzten halben Stunde erzielten nur die Bayern, die allerdings insgesamt mehr als doppelt so viele Treffer (22) auf dem Konto haben.

Manuel Baum hat nach 3 Spielen die zweitschwächste Bilanz aller Schalke-Trainer. 1 Punkt und eine Torbilanz von 1-8 erreichte auch Jörg Berger im Oktober 1993, Markus Weinzierl stand im September 2016 nach 3 Spielen gar noch ohne Punkte da.

Unter Pellegrino Matarazzo erzielte Stuttgart in der Liga im Schnitt über 2 Tore pro Spiel und hat nur 2-mal nicht getroffen. Saisonübergreifend traf Stuttgart in 9 Ligaspielen in Serie.

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Schalkes "zweiter Saisonstart": Kritik an Schneider wächst

Schalke 04 will gegen Überraschungsaufsteiger VfB Stuttgart durch den ersten Sieg unter Trainer Manuel Baum seine Seuchenserie beenden.

Schalke 04 kann momentan auch abseits des Platzes kaum etwas richtig machen. Als wäre die Not in Gelsenkirchen nach längst quälend langen neun Monaten und sage und schreibe 21 Bundesliga-Spielen ohne Sieg nicht schon groß genug, machte sich der trudelnde Klub vor dem wegweisenden Match am Freitag (20.30 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN) gegen Aufsteiger VfB Stuttgart auch noch im Netz durch ein völlig missglücktes Video auf der Teenager-Plattform TikTok zum Gespött seiner eigenen Fans.

Die überflüssige Unruhe passt so gar nicht zur Schalker Hoffnung auf das VfB-Gastspiel als Saison-Restart der königsblauen Art. Denn nach Klatschen in Duellen mit gleich drei Champions-League-Teilnehmern (Bayern München, , ) in den ersten fünf Runden beginnen aus Sicht der Knappen erst ab sofort die Begegnungen mit Gegnern auf Augenhöhe - in der kommenden Woche reist Schalke nach dem Pokal-Nachholspiel gegen Regionalligist 1. FC Schweinfurt zum punktlosen Schlusslicht FSV . Außerdem soll Mittelfeldspieler Mark Uth nach längerer Verletzungspause wieder einsatzbereit sein.

Nicht zuletzt wegen dieser Strohhalme hofft der neue, aber nach drei Spielen auch noch sieglose Coach Manuel Baum gegen Stuttgart auf die Wende: "Wir sind wie eine neue Ketchup-Flasche, auf die man nach dem Öffnen erst noch einmal klopfen muss, damit etwas herauskommt. Wir klopfen noch", sagte der 41-Jährige und unterstrich seinen Glauben an die Mannschaft.

Zur ersehnten Beendigung ihrer Seuchenserie - der letzte Sieg datiert vom 17. Januar 2020 - kommt Stuttgart den Schalkern auch gerade recht. Nach sieben Erfolgen in den vergangenen acht Duellen mit den Schwaben sehen die Fans am Schalker Markt den VfB nur allzu gerne als Lieblingsgegner. Vor allem aber im Vergleich zum Auftaktprogramm sieht gegen den VfB "deutlich bessere Chancen zu gewinnen". Allerdings sind die Gäste mit schon acht Punkten überraschend stark in die Saison gestartet und feierten dabei ihre bisherigen zwei Siege auf fremden Plätzen.

Doch weniger Stuttgarts Auswärtsstärke als vielmehr mangelnde Qualität lässt außenstehende Experten nach Schalke erneut enttäuschendem Auftritt in Dortmund an eine Wende glauben. "Mit solchen Leistungen wirst du auch gegen Stuttgart oder Mainz nicht hoch gewinnen, da musst du froh sein, wenn du nicht verlierst. Der Kader ist schlecht zusammengestellt. Sie haben auch keinen echten Führungsspieler", meinte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus unlängst.

Auch Kevin Kuranyi, einst zuerst im VfB-Trikot und danach in Schalker Diensten, sieht vor dem Aufeinandertreffen seiner Ex-Klubs strukturelle Probleme der Gastgeber als Ursache für die Misere. "Es fehlt an allem", fällte der Ex-Nationalspieler in einem t-online.de-Interview ein vernichtendes Urteil. Der frühere Torjäger vermisst in Schalkes Mannschaft "fast alles, was ein Team ausmacht".

Wie Matthäus hält auch Kuranyi Schalkes Sportdirektor Jochen Schneider trotz der finanziellen Zwänge für die Krise verantwortlich: "Er hatte drei Transferfenster Zeit, um den Kader etwas umzustrukturieren. Das ist ihm nicht besonders gut gelungen."

