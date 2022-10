FC Schalke 04 - Vor Thomas Reis: Raúl gab S04 wohl Korb

In dieser Woche präsentierte Schalke 04 Thomas Reis als neuen Trainer. Davor gab es wohl eine Absage der spanischen Legende Raúl.

Offenbar hatte der FC Schalke 04 für die Trainerposition einen anderen Plan als Thomas Reis. Wie die Marca berichtet, sollen die Königsblauen bei Ex-Spieler Raúl angefragt haben. Der 45-Jährige habe den Schalkern aber abgesagt und will bis zum Saisonende Trainer bei der Zweitvertretung von Real Madrid bleiben.

Nach der Saison werde der Spanier seine Situation neu evaluieren, schreibt die spanische Zeitung. Dann läuft auch sein Vertrag in Madrid aus. Ob die Stürmerlegende dann nochmal Thema in Gelsenkirchen wird, hängt davon ab, wie erfolgreich Reis ist.

Schalke 04: Raúl wurde zur Vereinslegende

Der ehemalige Bochumer sagte bei seiner Vorstellung am Donnerstag, dass es ihm egal sei, ob er "Plan A, B, C oder D" sei: "Ich sitze hier, ich habe die ehrenvolle Aufgabe." Und nur das zähle. "Es ist halt so im Sport, der Fußball ist schnelllebig", erklärte Reis.

Raúl absolvierte einst 98 Partien für Schalke 04 und kam dabei auf 40 Treffer und 21 Torvorlagen. Mit den Knappen holte er 2011 den DFB-Pokal und den Supercup.