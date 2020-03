FC Schalke 04: Trainer David Wagner weicht Torwartfrage aus

Wer steht im Pokalspiel des FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München im Tor? Diese Frage will Trainer David Wagner noch nicht beantworten.

Trainer David Wagner vom Bundesligisten Schalke 04 hat die Torwartfrage vor dem -Viertelfinale noch offen gelassen. "Ich möchte die Thematik hier in der Pressekonferenz nicht anschneiden, weil ich heute vor dem Training mit beiden Torhüter sprechen werde", erklärte der Coach einen Tag vor dem Duell mit dem Rekordpokalsieger Bayern München am Dienstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER).

"Ich werde das erst mit den Jungs besprechen", fügte er hinzu.

Nübel wird nach Patzer von eigenen Fans angegangen

Nach einem Slapstick-Eigentor bei der 0:3-Pleite am vergangenen Samstag beim war Stammtorwart Alexander Nübel von den eigenen Fans verbal attackiert worden. Nach "Nübel-raus"-Rufen standen dem 23-Jährigen nach dem Spiel Tränen in den Augen. Der U21-Vizeeuropameister hatte in der Winterpause seinen Abschied von den Königsblauen und den Wechsel zum FC Bayern angekündigt.

Mehr Teams

Ersatzkeeper Markus Schubert, der Nübel während dessen Rotsperre vertrat, musste wegen Patellasehnenproblemen seinen Platz wieder räumen. Der 21-Jährige steht jetzt aber wieder zur Verfügung.