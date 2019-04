Roger Schmidt sagt dem FC Schalke 04 ab

Der FC Schalke 04 sucht für die neue Saison einen neuen Trainer. Roger Schmidt wird diese Aufgabe nicht übernehmen, wie er nun erklärte.

Roger Schmidt von BJ Sinobo Guoan steht nicht für eine Tätigkeit beim zur Verfügung. Zuvor hatte die Bild von angeblichen Verhandlungen zwischen dem Trainer und dem abgestürzten Vizemeister, der aktuell interimistisch von Huub Stevens und Mike Büskens betreut wird, berichtet.

"Ich habe hier in Peking Vertrag bis Ende des Jahres - und stehe gegenüber Mannschaft und Verein im Wort, den auch zu erfüllen", sagte Schmidt am Donnerstagmorgen der Bild. Angeblich besitzt er jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro.

Roger Schmidt startete in gut in die Saison

Schmidt arbeitet seit Sommer 2017 für Sinobo Guoan und gewann in der vergangenen Saison den Pokal. Der Start in die aktuelle Spielzeit gelang mit drei Siegen am Stück (6:0 Tordifferenz).

Die kennt er aus seiner Zeit bei bestens: In 125 Spielen mit der Werkself verbuchte Schmidt einen Punkteschnitt von 1,70 pro Partie im Zeitraum zwischen Juli 2014 und seiner Entlassung im März 2017.