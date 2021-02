Ex-S04-Profi Donis Avdijaj unterschreibt bei AEL Limassol

Die Zukunft von Ex-S04-Profi Donis Avdijaj liegt in Zypern. Der ehemalige Bundesliga-Spieler unterschreibt einen Vertrag in Limassol.

Die lange Reise von Ex-Schalke-Kicker Donis Avdijaj geht weiter. Der Offensivspieler unterschreibt bei AEL Limassol (Zypern) einen Vertrag bis 2023.

Der 24-Jährige unterschrieb erst Mitte November beim FC Emmen in der Eredivisie, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen und absolvierte lediglich 244 Liga-Minuten.

Donis Avdijaj konnte nicht mehr an gute Leistungen anknüpfen

Seit seinem Abschied vom SK Sturm verlief die Karriere des einstigen Schalke-Supertalents nicht wie gewünscht.

Avdijaj kickte für Willem II, Trabzonspor und Heart of Midlothian FC. An seine guten Leistungen in Graz konnte Avdijaj aber nur phasenweise bei Willem II anschließen.