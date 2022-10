FC Schalke 04: Peter Neururer neuer S04-Trainer? Fake-Nachricht sorgt für Wirbel

Der FC Schalke 04 sucht nach einem Nachfolger von Frank Kramer. Peter Neururer wird es nicht, auch wenn ein Fan alles versuchte.

Ein Schalke-Fan hat mit einer Fake-Nachricht offenbar Peter Neururer hinters Licht führen und ihm den vakanten Trainerjob bei Schalke 04 anbieten wollen. Der 67-Jährige fiel aber nicht auf diesen Scherz herein.

Wie die Sport Bild berichtet, habe sich ein Fan die Telefonnummer von Neururer besorgt und sich in einer Nachricht als Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder ausgegeben. Der Verein sei an einer Verpflichtung Neururers als neuem Trainer interessiert, er bitte um einen Rückruf, hieß es angeblich in der Nachricht.

Neururer meldet Vorfall bei Schalke

Der Fan soll sogar als Profilbild ein Foto von Schröder aus dem Internet eingestellt haben. Allerdings deckte Neururer den Fake leicht auf. Wie es in dem Bericht heißt, habe Neururer die richtige Nummer von Schröder in seinem Handy eingespeichert, die Nachricht kam aber von einer ihm unbekannten Nummer.

Zudem werde er von Schröder scherzhaft "Trainer" genannt, in der Einleitung der Nachricht hieß es aber "Hallo Peter". Neururer habe den Vorfall bereits dem Verein gemeldet.

Neururer war in der Vergangenheit Schalke-Trainer

Der Kult-Trainer stand bereits von April 1989 bis November 1990 bei Schalke 04 an der Seitenlinie. Später war er zudem für unter anderem Hannover, Köln, Bochum und Duisburg tätig, insgesamt kommt Neururer auf 14 Trainerengagements bei 12 Vereinen im Profibereich.

Der bekennende Fan des FC Schalke 04 hat sich während seine Zeit als Cheftrainer in Deutschland den Ruf als Feuerwehrmann erarbeitet. Die Königsblauen stehen nach einem enttäuschenden Saisonstart mit nur sechs Punkten aus elf Spielen auf dem letzten Platz in der Bundesliga. Vor gut einer Woche wurde deshalb Trainer Frank Kramer gefeuert, als Nachfolger wird Thomas Reis gehandelt.