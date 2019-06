FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 angeblich an Bas Dost dran, kommt Marvin Friedrich zurück?

Schalke hat offenbar Interesse daran, Marvin Friedrich zurückzuholen und soll auch Bas Dost im Auge haben. Alle News und Gerüchte vom FC Schalke 04.

Der FC Schalke hat eine verkorkste Saison hinter sich, will sich kommende Spielzeit unter dem neuen Trainer David Wagner unbedingt wieder stabilisieren.

Die Weichen dafür müssen nun in der Sommerpause gestellt werden. Neueste Gerüchte gibt es dabei um ein angebliches Schalker Interesse am früheren Wolfsburg-Knipser Bas Dost und an Ex-Knappe Marvin Friedrich, der gerade mit aufgestiegen ist.

Kult-Coach Peter Neururer übt indes scharfe Kritik an Schalke.

Schalke 04: Alle wichtigen News und Gerüchte an diesem Dienstag findet Ihr in diesem Artikel.

Gerücht: Schalke 04 erkundigt sich nach Bas Dost

Schalke 04 hat sich angeblich bei Lissabon nach Angreifer Bas Dost erkundigt. Das berichtet die portugiesische Zeitung A Bola.

Demnach soll Sporting 20 Millionen Euro an Ablöse für den Niederländer fordern - eine Summe, die S04 noch zu hoch sei. Dost hatte von 2012 bis 2016 für den in der gespielt, bei Sporting steht der 30-Jährige noch bis 2021 unter Vertrag. Vergangene Saison gelangen Dost 23 Tore in 35 Pflichtspieleinsätzen.

Holt Schalke Marvin Friedrich zurück?

Der FC Schalke hat angeblich Interesse an Innenverteidiger Marvin Friedrich, der mit Union Berlin gerade den Aufstieg in die Bundesliga gefeiert hat. Das berichtet die Berliner Zeitung.

Friedrich war einst mit 15 zu Schalke gewechselt und wurde fortan in der Knappenschmiede ausgebildet. 2014 debütierte er unter Jens Keller für S04 in der Bundesliga, machte bis 2016 aber lediglich acht weitere Spiele für die erste Mannschaft. Nach eineinhalb Jahren beim wechselte der heute 23-Jährige Anfang 2018 schließlich zu Union, diesen Sommer holt der FCA ihn per Rückkaufklausel jedoch zurück.

DIe Augsburger könnten Friedrich nun aber wohl direkt an Schalke weiter verkaufen.

Peter Neururer übt scharfe Kritik an S04

Kult-Trainer Peter Neururer hat heftige Kritik am geäußert.

"Sowohl Christian Heidel als auch Domenico Tedesco haben unsagbare Fehler gemacht. Wenn es nicht noch drei blindere Vereine gegeben hätte, wäre Schalke garantiert abgestiegen", sagte Neuruer, der von Frühjahr 1989 bis Herbst 1990 Schalke-Trainer war, der Rheinischen Post.

Schalke-Interesse an Silas Wamangituka?

Die französische Zeitung Depeche du Midi bringt den FC Schalke 04 mit Silas Wamangituka vom Zweitligisten Paris FC in Verbindung. Der 19-jährige Stürmer hat für seinen Klub in der vergangenen Saison zehn Tore erzielt.

Allerdings seien auch andere Klubs wie Lille, Lyon, Monaco, Saint-Etienne und Toulouse an Wamangituka dran.

Ex-Schalker Johannes Geis hat in Köln keine Zukunft

Erst im vergangenen Winter wechselte Johannes Geis ablösefrei vom FC Schalke 04 zum . Obwohl der Mittelfeldspieler 14 Einsätze für die Domstädter absolvierte, bekommt er nun keinen neuen Vertrag vom FC vorgelegt. Das bestätigte Frank Aehlig, der Leiter Lizenzfußball, dem Express.

Wohl kein Transfer zu Schalke: Düsseldorfs Kaan Ayhan lässt Ausstiegsklausel verstreichen

Eine mögliche Rückkehr von Kaan Ayhan zum FC Schalke 04 scheint immer unwahrscheinlicher. Nachdem zuletzt spekuliert worden war, die Knappen würden die Ausstiegsklausel des Düsseldorfers ziehen, bestätigt Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Lutz Pfannenstiel nun, dass kein Klub Gebrauch von der Option gemacht hat.

"Bei mir ist nichts angekommen, und wenn das bei jemand anderem angekommen wäre, wüsste ich das", sagte er gegenüber dem Express. Mehrere Medien zufolge musste die Klausel für Ayhan bis zum 31. Mai um 23.59 Uhr gezogen werden. Die Höhe der Ablöse variierte je nach Bericht zwischen 2,5 Millionen und 4,5 Millionen Euro.

In den vergangenen Wochen wurden vor allem und Schalke 04 mit Ayhan in Verbindung gebracht. Der gebürtige Gelsenkirchener spielte bereits zwischen 1999 und 2016 für die Knappen und hegt noch immer Sympathien für den Klub.

Youssoufa Moukoko bricht Rekord vom Ex-Schalker Donis Avdijaj

Der ehemalige Schalke-Profi Donis Avdijaj ist seinen Torrekord in der U17-Bundesliga los. Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko erzielte in der laufenden Spielzeit bislang 46 Treffer und hat die Marke Avdijajs damit pulverisiert.

Beim 6:0-Auswärtssieg der U17 des BVB erzielte Moukoko gegen den drei Treffer. Dafür benötigte er lediglich 25 Spiele.

Avdijaj erzielte in seiner Paradesaison 2012/13 44 Treffer in 25 Einsätzen für die U17 von S04.

Schalke 04: Sportvorstand Jochen Schneider stärkt Rabbi Matondo den Rücken

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat Rabbi Matondo trotz Berichten über einen angeblichen Eklat auf einem Flug von Faro nach Bristol den Rücken gestärkt.

Nachdem die DailyMail berichtet hat, der walisische Nationalspieler hätte sich während des Linienfluges ausfallend gegenüber einer Flugbegleiterin geäußert, erklärte Schneider gegenüber Bild: "Ich kenne Rabbi seit drei Monaten persönlich, seinen Berater schon wesentlich länger. Beide sind aufrichtige und hochanständige Menschen."

"Ich war bei dem Vorfall nicht dabei, aber wenn beide mir versichern, dass sich die Geschichte so nicht zugetragen hat, glaube ich ihnen und stehe zu 100% hinter Rabbi", machte der Sportvorstand klar.