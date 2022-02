Am 21. Spieltag geht es heiß her in der 2. Bundesliga - gleich mehrere Topspiele finden statt! Zu diesen Topspielen kann definitiv auch die heutige Partie FC Schalke 04 vs. Jahn Regensburg gezählt werden! Anpfiff in der Veltins-Arena ist um 13.30 Uhr.

Bislang hinkt der Bundesligaabsteiger aus dem Ruhrpott den eigenen Erwartungen noch hinterher. Zwar hat man noch alle Chancen auf den direkten Wiederaufstieg, doch den Saisonverlauf haben sich die Schalke-Fans wohl definitiv anders vorgestellt. Immerhin konnte man im letzten Spiel gegen Aue ein 5:0 verbuchen und geht somit mit breiter Brust in die Partie gegen Regensburg. Der Jahn hingegen befindet sich vor diesem Spieltag mit 31 Punkten solide im Mittelfeld der Tabelle und darf auch noch von den oberen Plätzen träumen.

Im Hinspiel gelang Jahn Regensburg ein fulminanter 4:1 Sieg gegen Schalke. Welches Ergebnis steht heute nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel? Hier gibt es die wichtigsten Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

FC Schalke 04 vs. Jahn Regensburg heute live: Die Infos zur Begegnung

Begegnung FC Schalke 04 vs. Jahn Regensburg (live im STREAM bei Sky Ticket) Wettbewerb 2. Bundesliga | 21. Spieltag | Saison 21/22 Datum Samstag, 05. Februar 2022 Uhrzeit 13.30 Uhr Ort Veltins-Arena | Gelsenkirchen

FC Schalke 04 vs. Jahn Regensburg heute live: Wird die 2. Bundesliga im Free-TV übertragen?

Die 2. Bundesliga zieht Woche um Woche tausende von Fans vor die Bildschirme. Auch das Spitzenspiel zwischen Schalke und Regensburg werden wohl wieder zahlreiche Anhänger:innen live verfolgen wollen. Und so abwegig wäre eine Übertragung im Free-TV gar nicht: Der Sender Sport1 zeigt nämlich ausgewählte Partien der 2. Bundesliga am Samstag live! Doch wird die Begegnung heute im Free-TV auf Sport1 zu sehen sein?

Leider nein, FC Schalke 04 vs. Jahn Regensburg ist heute nicht im Free-TV zu sehen!

Wie Ihr das Spiel trotzdem live sehen könnt, verraten wir Euch im Folgenden.

FC Schalke 04 vs. Jahn Regensburg heute live im Pay-TV: Sky überträgt die 2. Bundesliga!

Zwar seht Ihr das Spiel heute nicht auf Sport1, doch Fans werden trotzdem nicht auf die Begegnung verzichten müssen! Der Sender Sky hat sich die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga in dieser Saison gesichert und lässt Euch somit nicht im Regen stehen! Die Begegnung wird ab 13.00 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD) übertragen und den Kommentar zur Partie liefert Euch heute Jürgen Schmitz.

Um das Spiel heute live auf Sky verfolgen zu können, müsst Ihr Euch allerdings vorher das kostenpflichtige Sky-Bundesligapaket sichern! Hier könnt Ihr die Infos zu den einzelnen Abo-Optionen bei Sky nachlesen.

FC Schalke 04 vs. Jahn Regensburg heute live sehen: Sky überträgt die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM

Neben der linearen TV-Übertragung bietet Euch Sky auch die Option an, die Inhalte auf den beiden Streamingplattformen Sky Go und Sky Ticket im LIVE-STREAM abzurufen.

Wir stellen Euch in den beiden nächsten Abschnitten beide Optionen vor.

FC Schalke 04 vs. Jahn Regensburg im LIVE-STREAM auf Sky Go sehen

Für bestehende Sky-Kunden ist Sky Go die beste Lösung! Der Streamingdienst ist für Sky-Kunden nämlich ohne Zusatzkosten verfügbar. Die App kann hierbei auf dem Desktop, Handy oder Tablet abgerufen werden und die Inhalte entsprechen denen Eures LIVE-TV-Angebotes!

Sky Go App für Desktop, Handy, Tablet

FC Schalke 04 vs. Jahn Regensburg: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM auf Sky Ticket sehen

Doch auch Sky Ticket bietet einige Vorteile: Ihr zahlt nur für Inhalte, die Ihr auch wirklich sehen möchtet und müsst keine lange Vertragsbindung eingehen. Entscheiden könnt Ihr Euch zwischen Monatsticket und Jahresticket.

Monatsticket: Monatlich 29,99€ + monatlich kündbar

Jahresticket: 12 Monate lang 24,99€ pro Monat (anschließend 29,99€ pro Monat + jederzeit kündbar)

Infos zu Sky Ticket

FC Schalke 04 vs. Jahn Regensburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Schalke: Fraisl - Itakura, Sane, Kaminski - Vindheim, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Idrizi - Terodde, Pieringer. - Trainer: Grammozis.

Aufstellung Regensburg: A. Meyer - Faber, Breitkreuz, Elvedi, Guwara - Gimber, Besuschkow - Singh, Boukhalfa, Wekesser - Albers. - Trainer: Selimbegovic.

FC Schalke 04 vs. Jahn Regensburg heute im kostenlosen LIVE-Ticker verfolgen

Ihr könnt die Partie heute nicht live im TV oder STREAM verfolgen? Das ist natürlich auch kein Problem! GOAL stellt Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung. Hier werdet Ihr mit den wichtigsten Szenen versorgt und das nahezu in Echtzeit!

Zum LIVE-TICKER

FC Schalke 04 vs. Jahn Regensburg heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Bundesliga in der Übersicht

FC Schalke 04 vs. Jahn Regensburg heute live im...

...Free-TV: /

...Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 4 (HD)

...LIVE-STREAM: Sky Go | Sky Ticket

...LIVE-TICKER: GOAL