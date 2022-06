FC Schalke 04: Frank Kramer wird offenbar neuer Trainer

Der FC Schalke 04 hat seine Trainersuche offenbar abgeschlossen. Frank Kramer beerbt Mike Büskens als Coach des Bundesliga-Aufsteigers.

Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 hat nach wochenlanger Suche offenbar einen neuen Trainer gefunden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird Frank Kramer neuer Übungsleiter der Königsblauen. Die offizielle Vorstellung soll am Dienstag erfolgen.

Ausschlaggebend soll demanch das gute Verhältnis zwischen Schalkes Sportdirektor Rouwen Schröder und Kramer sein, beide kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten bei Greuther Fürth.

Frank Kramer war zuletzt bei Arminia Bielefeld tätig

Kramer war zuletzt von März 2021 an Trainer bei Arminia Bielefeld, wurde in der Schlussphase der abgelaufenen Saison aber bei den Ostwestfalen entlassen. Bielefeld konnte den Abstieg danach jedoch nicht mehr abwenden. Zuvor war der 50-Jährige unter anderem als Nachwuchstrainer in Salzburg und beim DFB tätig gewesen.

Auf Schalke tritt Kramer die Nachfolge von Aufstiegstrainer Mike Büskens an. Dieser hatte das Traineramt auf Schalke nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis interimsweise übernommen und den Verein mit einem eindrucksvollen Schlussspurt noch zum Aufstieg und sogar zur Meisterschaft der 2. Bundesliga geführt. Büskens machte jedoch deutlich, nicht als Dauerlösung auf dem Cheftrainerposten zur Verfügung zu stehen.