Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Die Knappen wollen zuhause den FC Bayern ärgern. Die Infos zur Übertragung des Duells im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Am Samstag, den 12. November 2022 bestreiten sowohl die Schalker als auch der FC Bayern ihr letztes Bundesligaspiel im Jahr 2022.

Die Bundesliga-Begegnung wird um 18:30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen. Schalke 04 braucht unbedingt einen Sieg, um ein Ausrufezeichen aus dem Tabellenkeller zu senden. Der FC Bayern hingegen hat das Ziel Meisterschaft weiterhin klar vor Augen und will natürlich auch im letzten Spiel der Hinrunde der Saison 2022/23 drei Punkte holen. Die Hinrunde endet dieses Jahr übrigens bereits am 15. Spieltag, da am 20. November die Weltmeisterschaft in Katar beginnt. Um den Spielern noch einmal ein bisschen Erholung vor dem Turnier zu verschaffen, geht die Bundesliga etwas früher in die Winterpause.

Wo läuft denn die Übertragung der Partie zwischen Schalke und Bayern? Die Antwort darauf könnt Ihr hier bei GOAL nachlesen.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern? - Die Eckdaten der Partie

Begegnung FC Schalke 04 vs. FC Bayern Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 12. November - 18:30 Uhr Spielort Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern? - Die Übertragung im TV

Für alle, die gehofft haben, die Partie zwischen Schalke 04 und Bayern im Free-TV sehen zu können, haben wir leider schlechte Nachrichten. Es gibt zwar über die Saison verteilt immer wieder einzelne Spiele der Bundesliga, die im Free-TV laufen, das Duell Schalke vs. Bayern gehört aber leider nicht dazu.

Alle Samstagsspiele der Bundesliga werden immer beim Pay-TV-Anbieter Sky gezeigt. Wenn Ihr also am Samstagabend vor dem Bildschirm mitfiebern wollt, dann müsst Ihr auf den Bezahlsender zurückgreifen.

Bei Sky stehen Euch verschiedene Pakete zur Auswahl, die verschiedene Inhalte freischalten. Wer die Bundesliga live sehen will, der braucht das Sky-Bundesliga-Paket. Für Neukunden gibt es dieses aktuell für 20 Euro pro Monat. Dieser Preis gilt dann für ein Jahr, danach werden 32 Euro pro Monat fällig. Hier könnt Ihr noch mehr Infos dazu nachlesen.

Sobald Ihr dann über ein gültiges Abonnement bei Sky verfügt, könnt Ihr die Partie am 12. November ab 18:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 verfolgen.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern? - Die Begegnung per LIVE-STREAM sehen

Parallel zur TV-Übertragung bietet Sky auch einen LIVE-STREAM an. Dieser ist allerdings ebenfalls nicht kostenlos abrufbar.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern? - Der LIVE-STREAM beim Sky Go

Ihr habt schon ein Sky-Konto? Dann holt Euch direkt die Sky Go-App und meldet Euch dort ganz einfach mit euren Zugangsdaten an.

Sobald Ihr das gemacht habt, könnt Ihr, wenn Ihr das Bundesliga-Paket bei Sky gebucht habt, einfach die Partie zwischen Schalke 04 und Bayern im LIVE-STREAM verfolgen. Neben dem Sky-Abo braucht Ihr dafür aber natürlich auch ein Gerät mit Internetzugang, z.B. Euer Tablet oder einen Laptop.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern? - Mit WOW zum LIVE-STREAM

Wer noch kein Sky-Abo hat, aber trotzdem gerne die Partie Schalke vs. Bayern sehen möchte, der sollte sich WOW-Livesport ansehen. Dort könnt Ihr für 29,99 Euro pro Monat alle Spiele des DFB-Pokals und der Premier League, genauso wie die 1. und 2. Bundesliga, im LIVE-STREAM bei Sky sehen.

Hier erfahrt Ihr genaueres zu WOW-Livesport.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern? - Der LIVE-TICKER von GOAL

Wenn Ihr nicht live dabei sein könnt, aber trotzdem nichts verpassen wollt, dann bleibt jetzt dran. Mit dem LIVE-TICKER von GOAL können wir nämlich Abhilfe schaffen. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Egal also ob Gelbe Karte, Tor oder Auswechslung, hier bleibt Ihr immer up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Schalke 04 vs. FC Bayern München

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern? - Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen eine Stunde vor Spielbeginn bekannt geben, könnt Ihr sie hier direkt nachlesen.