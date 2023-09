FC Schalke 04 entlässt Trainer Thomas Reis

Der schlechte Saisonstart wird Schalke-Trainer Thomas Reis zum Verhängnis. Der Klub aus Gelsenkirchen trennt sich von ihm.

WAS IST PASSIERT? Zweitligist Schalke 04 hat Trainer Thomas Reis entlassen. Die Königsblauen reagierten damit nach eigenen Angaben auf die "negative Entwicklung der vergangenen Wochen".

Reis hatte das Traineramt Ende Oktober 2022 von Frank Kramer übernommen, auch Co-Trainer Markus Gellhaus muss gehen.

WAS WURDE GESAGT? "Nach dem Sieg der Moral gegen Magdeburg war unsere Erwartungshaltung, dass wir auf St. Pauli weitere Fortschritte sehen würden. Stattdessen mussten wir einen empfindlichen Rückschritt hinnehmen", sagte Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands und zuständig für den Bereich Sport. Schalke hatte am Wochenende am Millerntor mit 1:3 verloren.

Zwei Siege und nur sieben Punkte waren letztlich zu wenig für die Klubbosse, der als Ziel ausgegebene Aufstieg ist schon jetzt in Gefahr. "Wir haben die vergangenen Tage zu intensiven Beratungen genutzt und sind zu dem Schluss gekommen, diesen Schritt im Sinne des Vereins genau jetzt tätigen zu müssen. Unser Ziel ist es, den seit dem Saisonstart insgesamt negativen Trend zu brechen", sagte Knäbel.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Bundesliga-Absteiger liegt nach sieben Spieltagen nur auf Rang 16 der Tabelle.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Bis auf Weiteres wird der bisherige Co-Trainer Matthias Kreutzer die Verantwortung übernehmen.