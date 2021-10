FC Schalke 04 vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die 2. Liga am Samstagabend

Schalke 04 könnte mit einem Sieg gegen Dresden mit Tabellenführer St. Pauli gleichziehen. Alle Infos zur Übertragung der Partie findet Ihr hier.

Der FC Schalke 04 trifft am 11. Spieltag der 2. Bundesliga auf Aufsteiger Dynamo Dresden. S04 könnte mit einem Sieg vorübergehend mit Tabellenführer St. Pauli gleichziehen. Der Kiezklub ist erst am Sonntag im Einsatz. Am Samstag um 20.30 Uhr, also zum Topspiel, empfängt Königsblau in der heimischen Veltins Arena den Aufsteiger aus Dresden.

Die Gäste sind gut in die Saison gestartet und rangieren momentan auf einem soliden 11. Platz. Nur einen Platz hinter Bundesliga-Absteiger Werder Bremen, den man zuletzt sogar mit 3:0 bezwingen konnte. Schalke ist nominell das dritte "Schwergewicht", mit dem es die Dresdner zu tun bekommen. Gegen den Hamburger SV spielte die SG unentschieden (1:1), das Ergebnis gegen Werder ist bekannt. Allerdings setzte es an den letzten beiden Spieltagen gegen Tabellenführer St. Pauli (0:3) und Aufstiegsaspirant Nürnberg (0:1) Niederlagen.

Der FC Schalke ist derweil seit drei Spielen ungeschlagen und hat dabei kein Gegentor kassiert. Die Mannschaft rund um Torjäger Simon Terodde scheint sich gefunden und stabilisiert zu haben. Die Abhängigkeit von Terodde ist für viele Profis von S04 kein Thema. "Ich verstehe diese Diskussion gar nicht. Dieses außergewöhnliche Talent, das Simon hat, sollten wir nutzen und das tun wir auch. Das hat für mich nichts mit Abhängigkeit zu tun", sagte zum Beispiel Teamkollege Dominick Drexler in einem Interview mit Der Westen. Mit seinen elf Toren und zwei Vorlagen ist Terodde für sage und schreibe 65 Prozent der Schalker Treffer verantwortlich. Jetzt kurzfristig bei Sky Ticket anmelden und die Bundesliga live sehen!

FC Schalke 04 vs. Dynamo Dresden heute live: Alle wichtigen Infos zum Spiel

Wettbewerb 2. Bundesliga | 11. Spieltag Begegnung FC Schalke 04 vs. SG Dynamo Dresden Anpfiff 23. Oktober - 20.30 Uhr Ort Veltins Arena (Gelsenkirchen)

FC Schalke 04 vs. Dynamo Dresden: Läuft das Spiel heute live im Free-TV?

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an den meisten Spielen der 2. Bundesliga sichern können. Allerdings läuft eine Partie pro Spieltag seit dieser Saison parallel auch wieder live im Free-TV.

Da es sich dabei um das Samstagabendspiel handelt, heißt das: Schalke vs. Dresden könnt Ihr heute frei empfangbar live im Fernsehen anschauen! Sport1 startet seine Übertragung ab 19.45 Uhr mit ausführlichen Vorberichten, ab 20.30 Uhr seht Ihr dann die vollen 90 Minuten von S04 gegen Dynamo live im Free-TV.

Schalke vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV (Sport1) und im Pay-TV (Sky)

Wie erwähnt wird das Duell auch im Pay-TV von Sky live übertragen. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky notwendig. Welche Angebote es bei Sky gibt, erfahrt Ihr unter diesem Link.

Um 20 Uhr startet auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 die Übertragung des Samstagabendspiels zwischen Schalke und Dresden. Stefan Hempel wird als Moderator und Kommentator durch den Abend führen.

FC Schalke 04 vs. Dynamo Dresden kostenlos im LIVE-STREAM

Auch wenn Ihr unterwegs seid und auf einen LIVE-STREAM angewiesen, könnt Ihr Schalke vs. Dresden heute kostenlos sehen. Sport1 stellt sein Programm nämlich auch gratis im Internet zur Verfügung, die Übertragung ist dabei identisch mit jener im TV. Hier beginnt also am Samstag um 19.45 Uhr der STREAM zu S04 gegen Dynamo.

Auch Sky bietet indes neben der Übertragung im Fernsehen zudem einen LIVE-STREAM an. Die einzigen Voraussetzungen dafür sind das eben erwähnte Abonnement, ein internetfähiges Endgerät sowie eine vorhandene Internetverbindung.

Über Sky Go, Sky Q oder Sky Ticket könnt Ihr anschließend auf den LIVE-STREAM zugreifen. Als Endgerät können Euer Handy, Tablet, Laptop oder Smart TV dienen. Den LIVE-STREAM könnt Ihr dann über die jeweilige App der einzelnen Möglichkeiten verfolgen.

FC Schalke 04 vs. Dynamo Dresden: Die 2. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Neben der Live-Übertragung im TV und STREAM könnt Ihr die Zweitligapartie auch über den LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Dieser füttert Euch mit allen wichtigen Informationen rund um die Partie. Solltet Ihr das Spiel nicht vor dem Bildschirm verfolgen können, verpasst Ihr mit dem LIVE-TICKER keine wichtige Szene.

-> Den LIVE-TICKER findet Ihr hier <-

FC Schalke 04 vs. Dynamo Dresden heute live: Die Aufstellungen

Das könnte die Aufstellung des FC Schalke 04 sein:

Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Pálsson - Aydin, Zalazar, Drexler, Ouwejan - Terodde, Bülter

So könnte die SG Dynamo Dresden auflaufen:

Broll - Becker, Sollbauer, Mai, Löwe - Mörschel, Stark, Kade - Daferner - Königsdörffer, Hosiner